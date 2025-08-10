¿Problemas con salitre? Esta es la mejor manera de limpiar, reparar y prevenir que aparezca en los muros

El salitre aparece en altas condiciones de humedad. Foto: (iStock)

El salitre es un problema común en paredes, sobre todo en construcciones de concreto, ladrillo y piedra. Se manifiesta como manchas blancas o polvillo cristalino en la superficie, causado por la acumulación de sales minerales que emergen con la humedad.

Aunque es un fenómeno frecuente, puede deteriorar estructuras, dañar acabados y afectar la salud respiratoria. Por ello, es importante conocer cómo limpiarlo, repararlo y prevenirlo correctamente.

¿Qué es el salitre y por qué aparece?

El salitre, técnicamente conocido como eflorescencia salina, surge cuando el agua que contiene sales minerales se filtra por los muros o pisos. Esta humedad puede provenir del subsuelo, filtraciones de agua o mala impermeabilización. Al evaporarse el agua, las sales se cristalizan en la superficie formando una capa blanca o grumosa, visible en paredes, cimentaciones o fachadas.

Aunque el salitre en sí no es estructuralmente peligroso, su presencia constante debilita materiales, afecta la pintura y favorece el crecimiento de hongos y moho.

Reparación de salitre en las paredes. Foto: (iStock)

Limpieza del salitre paso a paso

Para eliminar el salitre superficial se pueden seguir los siguientes pasos:

Protección personal: Usa guantes, mascarilla y gafas de seguridad, ya que algunas soluciones pueden ser irritantes. Cepillado en seco: Retira con un cepillo de cerdas duras el exceso de salitre. No uses agua en esta etapa, pues podría empeorar el problema. Limpieza química: Aplica una solución de agua y vinagre blanco (50/50) o productos específicos para eliminar eflorescencias salinas. Deja actuar por unos minutos y limpia con un trapo seco. Secado adecuado: Asegúrate de ventilar la zona para eliminar la humedad y evitar que las sales reaparezcan.

Reparación de daños por salitre

Si el salitre ha dañado la pintura o el aplanado, es necesario reparar la superficie. Aquí los pasos recomendados:

Raspar el área afectada: Quita todo el aplanado deteriorado hasta llegar a una base firme y libre de humedad.

Aplicar sellador o impermeabilizante: Usa productos a base de silicato o resinas impermeables que penetren el muro y bloqueen la humedad.

Reaplanado y repintado: Una vez seco y tratado, reaplana con mezcla resistente y utiliza pintura antihumedad o vinílica de buena calidad.

Es importante no volver a pintar sobre muros afectados sin tratar, ya que el salitre volverá a salir.

El salitre podría afectar las estructuras de las paredes. Foto: (iStock)

Prevención: la clave para evitar el salitre

Prevenir la aparición del salitre es posible si se atienden las causas desde el origen. Algunas recomendaciones incluyen:

Impermeabilizar correctamente muros y cimentaciones.

Revisar y reparar fugas de agua o filtraciones.

Instalar drenajes adecuados para alejar la humedad del terreno.

Ventilar bien los espacios interiores , especialmente sótanos y plantas bajas.

Utilizar aditivos impermeabilizantes en mezclas de construcción, especialmente en zonas propensas a la humedad.

Detectar y atender la humedad a tiempo es fundamental para evitar que el salitre se convierta en un problema mayor. Un mantenimiento constante puede ahorrar reparaciones costosas en el futuro.