México

“No sea pendej*”, dice Noroña al recordar inclusión de Yunes en votación de Reforma Judicial

El legislador morenista acusó “campaña negra” contra Adán Augusto López por caso Bermúdez Requena tras su gira en Tabasco

Por Jaqueline Viedma

Gerardo Fernández Noroña hizo polémicas
Gerardo Fernández Noroña hizo polémicas declaraciones en su gira por Tabasco. (Captura de pantalla)

El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, se encuentra en gira de tres días por Tabasco, tras su paso por el estado que gobernó Adán Augusto López entre 2018 y 2021, defendió a su compañero de los señalamientos que se le han hecho con respecto a las acusaciones del presunto cabecilla de “La Barredora”, Hernán Bermúdez Requena, actualmente prófugo de la justicia.

En conferencia de prensa previo a una asamblea informativa en Tabasco, el morenista acusó este sábado que hay una campaña de golpeteo político contra el senador tabasqueño, “¿De qué se le acusa? ¿Cuál es el número de averiguación previa? ¿Cuándo fue citado a declarar? ¿Cuándo el Ministerio Público o un juez solicitó su desafuero?”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República reprochó que se le solicite al ex secretario de Gobernación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador que se aparte de la vida pública.

Argumentó que no existe ninguna averiguación previa ni acusación en su contra relacionada con el tema de “La Barredora”.

En un tono molesto, el senador acusó que debido a los reportes periodísticos que han circulado a partir de la noticia de Bermúdez Requena se ha “enlodado” el nombre del que un día se dijo hermano de AMLO. Además, reclamó que a personajes como o Felipe Calderón Hinojosa o Genaro García Luna no se les criticara de forma tan “dura” cuando fueron centro del debate.

