Hugo Aguilar desmiente influencia de acordeones en Elección Judicial e impulsa la participación indígena en la SCJN

Imagen de archivo. El abogado indígena y defensor de derechos humanos, Hugo Aguilar, pronuncia un discurso durante un mitin en apoyo a su candidatura como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de cara a la elección de magistrados y jueces, en San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, México. 28 de mayo de 2025. REUTERS/Jorge Luis Plata

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado el 9 de agosto, Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dirigió un discurso respecto a su próxima toma de protesta, así como de los percances en la Elección Judicial por el uso de ‘acordeones’.

Durante su intervención ante el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, el abogado de origen mixteco pidió a los sectores políticos evitar comentarios racistas y discriminatorios. También reiteró su compromiso de trabajar hacia una Suprema Corte con mayor apertura de inclusión a las comunidades indígenas y afromexicanas.

Asimismo, recordó las críticas surgidas tras su triunfo en la Elección Judicial, donde aseguró que su campaña se apoyó en la colaboración de los pueblos indígenas y no en recursos externos o campañas de difusión con ‘acordeones’, tal como afirma la oposición.

“El pueblo va entrar a la Corte por todas sus puertas”: Aguilar Ortiz

Frente a medios, el presidente electo explicó que el uso de acordeones en la jornada electoral del 1 de junio sirvió como un recurso para facilitar a las comunidades indígenas la identificación de los candidatos y evitar percances al llenar las planillas.

Además, calificó al proceso como un acto histórico digno de ser valorado por todas las comunidades en México. Aguilar Ortiz destacó que, su campaña “no costó casi nada”, ya que realizó eventos públicos y contó con la cooperación de los pueblos, lo que permitió alcanzar el triunfo sin recurrir a recursos económicos.

“Ha habido críticas por el acordeón, yo le digo a todo México y a quienes critican; para los pueblos indígenas era un proceso difícil y era necesaria una guía”, apuntó.

Los ministros y ministras electas en las pasadas elecciones del Poder Judicial recibieron sus constancias de mayoría en el INE Hugo Ortiz en su calidad de próximo ministro presidente ofreció un mensaje. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Bajo su instrucción, el próximo ministro presidente detalló la nueva etapa en la SCJN, donde sus integrantes deberán asumir la incorporación del pluralismo jurídico para trabajar en la creación de mecanismos institucionales que reconozcan y representen a las comunidades.

De igual forma, anunció que personas indígenas y afromexicanas podrán participar en la comisión encargada de la Reforma, lo que permitirá establecer un espacio que garantice que los cargos reservados sean ocupados de manera efectiva por miembros de los pueblos originarios.

Aguilar Ortiz expresó su deseo en establecer procedimientos concretos para asegurar que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado.

“En especial deberá hacer posible nuestra plena y efectiva representación en el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas (...) Así como la postulación directa de los pueblos a través de sus asambleas, realizar la elección en municipios indígenas bajo sus propios sistemas normativos y sin intervenciones externas”, enfatizó.

Ante las inquietudes sobre su capacidad, aseguró que está preparado para enfrentar los principales retos del país. Destacó que las comunidades indígenas, al ser guardianes de sus territorios y promotores de la autonomía, aportarán ese mismo enfoque a la SCJN, por lo que el organismo buscará funcionar de manera justa y cercana al pueblo.

En su iniciativa refirió que no pretende trasladar la sede de los poderes, sino se busca que los ministros, magistrados y jueces dejen el trabajo exclusivamente en sus oficinas para trasladarse a las regiones donde se presentan los problemas.

El objetivo es mantener un vínculo directo con la ciudadanía y que los integrantes del Tribunal estén presentes en el territorio, interactuando con la población sin perder la imparcialidad en sus funciones.

“Los espero este 1 de septiembre en la toma de la Corte por el pueblo, porque el pueblo va a entrar a la SCJN por todas sus puertas para asumir el control del poder judicial que estaba mal trecho”, concluyó.