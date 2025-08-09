México

Nuevos ministros de la Corte tendrán tres ceremonias para iniciar labores: así será su toma de protesta y lista de invitados

Los nuevos ministros de la Corte rendirán protesta el próximo de 1 de septiembre

Por Fernanda López-Castro

CIUDAD DE MÉXICO, 15JUNIO2025.- Los ministros y ministras electas en las pasadas elecciones del Poder Judicial recibieron sus constancias de mayoría en el INE Hugo Ortiz en su calidad de próximo ministro presidente ofreció un mensaje. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El 1 de septiembre del 2025 será un día histórico para el Poder Judicial de la Federación, pues será el día en que rendirán protesta los nuevos ministros de la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), los primeros en ser elegidos por voto ciudadano el 1 de junio pasado.

Hugo Aguilar, ministro presidente de la Corte electo, se reunió esta semana con los senadores Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo); y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, para planear la ceremonia de toma de protesta.

¿Cómo serán las tres ceremonias de toma de protesta de la ‘nueva’ Corte?

En un comunicado compartido por Hugo Aguilar, a través de sus redes sociales, el ministro presidente electo adelantó algunos detalles sobre la toma de protesta y el inicio de funciones de la “nueva” Corte de Justicia, la cual se transmitirá a través de redes sociales.

El ministro presidente electo detalló que en total serán tres ceremonias:

  • Toma de protesta en el Senado de la República: consistirá en una ceremonia en la que estarán presentes todos los senadores y los nueve ministros y ministras dirán rendirán protesta ante el presidente de la Mesa Directiva.
  • Sesión solemne de instalación: los nueve ministros se reunirán en el pleno de la Suprema Corte, donde darán inicio a su primer periodo de sesiones.
  • Entrega de Bastón de Mando: de acuerdo con la misma información, cada uno de los ministros recibirán un bastón de mando y servicio por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.

¿Quiénes serán los invitados?

Hugo Aguilar puntualizó que “por la importancia y trascendencia histórica que tiene el nacimiento de una Corte surgida del voto popular”, se acordó llevar a cabo la sesión solemne de instalación con la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por lo que reiteraron la invitación formal que en días previos hicieron llegar a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, respectivamente.

Enfatizó que “será un acto republicano, de pleno respeto entre poderes que debe marcar el inicio de una etapa de diálogo y trabajo que contribuya a la justicia, la paz y el bienestar del pueblo”.

Ejes de trabajo de la SCJN

Esta semana, los nueve ministros y ministras electos se realizaron su segunda reunión para revisar los avances del Plan de Trabajo y los Proyectos de Acuerdos Generales que habrán de emitir para atender los asuntos de la competencia del Pleno del máximo Tribunal.

Coincidieron que para lograr una reconciliación de la justicia con el Pueblo, es necesario asumir una visión social comprometida con la pluriculturalidad sustentada en los pueblos indígenas, la igualdad sustantiva de las mujeres y la inclusión social para lograr que los sectores tradicionalmente excluidos accedan a la jurisdicción del Estado.

Asimismo, se inició el análisis del rediseño institucional que permita hacer frente a la acumulación de expedientes que recibirán el 1 de septiembre, logrando avances importantes.

“Toda la ciudadanía debe tener la seguridad de que sus asuntos serán atendidos y resueltos en los plazos establecidos por la Ley; la Nueva Suprema Corte garantizará certeza jurídica a todos con imparcialidad e independencia”, señalaron.

