Ellos serían los habitantes que menos ganan semanalmente en La Casa de los Famosos 3

Dentro de los peores pagados se encuentran los habitantes más queridos de la temporada. (La Casa de los Famosos México)

La Casa de los Famosos México comienza a crear controversia en el público tras la separación de los habitantes entre team noche y día; sin embargo, con el paso de los días ha quedado al descubierto que dos de los habitantes favoritos de la temporada son los peores pagados.

Desde antes de que arrancara el reality show 24/7, se especuló que Ninel Conde era la mejor pagada, incluso varios de sus compañeros llegaron a bromear sobre la situación, asegurando que la casa cuenta con poco presupuesto por su participación.

Entre dimes y diretes, sobre lo que ocurrió al interior de la casa más famosa de México, distintos sitios web han revelado los sueldos de los habitantes.

La Casa de los Famosos México 2025 (Anayeli Tapia/Infobae)

¿Quiénes son los habitantes peores pagados de La Casa de los Famosos 3?

De acuerdo con la información que circula en distintos sitios web, los integrantes del grupo conocido en redes sociales como “La Triple A” son los peores pagados de la temporada.

En los últimos días los creadores de contenido se han ganado el cariño del público por su espontaneidad y sinceridad; sin embargo, su sueldo podría no ser equivalente a la aceptación de los televidentes.

Se dice que Aldo De Nigris, Aaron Mercury y Abelito reciben semanalmente un estimado de 80 mil pesos, pero no es el sueldo más bajo, pues por debajo se encuentra Priscila Valverde, con 50 mil pesos por semana.

(Captura de pantalla/VIX)

Cabe mencionar que dicha cifra no ha sido confirmada por ningún participante o la producción, pues en temporadas pasadas los famosos comparten dichos detalles una vez que termina el reality show.

Qué se toma en cuenta para el sueldo de los habitantes de La Casa de los Famosos México

De acuerdo con lo que se ha visto en las emisiones anteriores, la negociación para el sueldo de cada uno de los famosos se basa en el nivel de fama y trayectoria, así como su capacidad para generar audiencia.

Además, pese a que el pago es semanal, y es uno de los principales motivadores para que los famosos defiendan su lugar en el reality, algunos ex habitantes han compartido que al ser eliminados pueden seguir siendo parte de las galas, lo que también les genera ingresos.

La gala de nominación. (ViX)

En esta temporada, la persona que logre apagar las luces de la casa podrá recibir un total de 4 millones de pesos, más un bono adicional. Cantidad que es independiente a los premios que pueden conseguir a lo largo de la competencia y su sueldo semanal.