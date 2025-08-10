Civiles armados agreden a tiros a policías durante recorrido de vigilancia en Teocaltiche, Jalisco

(Foto: FGE Jalisco)

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco fueron atacados a tiros por parte de civiles armados que se encontraban al interior de un rancho en el municipio de Teocaltiche, Jalisco.

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este sábado, cuando los elementos de la corporación, a través de la Policía Regional, realizaban recorridos de vigilancia.

Cuando los agentes se encontraban en la brecha de conduce a la Delegación José de Jesús Aguirre de dicho municipio, y al pasar por el exterior de un rancho, fueron agredidos por civiles armados que se encontraban ocultos en su interior.

Ante la emergencia, los elementos se resguardaron en el perímetro y procedieron a repeler la agresión armada.

Sin embargo, al verse reducidos en cantidad, los agresores escaparon por la parte trasera del rancho y lograron escabullirse entre la llanura.

La Secretaría informó que derivado de la agresión armada ningún elemento resultó lesionado.

Autoridades detienen a policías involucrados en asesinato de familia/ Imagen ilustrativa. Crédito: FB. Fiscalía del Estado de Jalisco

Tras el ataque se mantiene apoyo por parte de efectivos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para llevar a cabo labores de búsqueda de los presuntos responsables.

Como resultado de la acción fue asegurado el rancho en el que se realizó el enfrentamiento armado, ya que al parecer se encuentran armas de fuego al interior.

En tanto, las autoridades informaron que ya se desarrollan las investigaciones correspondientes al caso.

Teocaltiche en medio de la violencia

El municipio de Teocaltiche se ha visto en medio de una ola de violencia en los últimos meses por parte de organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) debido a su ubicación en la región de Los Altos de Jalisco.

Una serie de asesinatos y desapariciones han ocurrido en los últimos meses como lo fue la desaparición de ocho policías municipales de Teocaltiche en febrero pasado y su posterior localización al interior de bolsas de plástico en el tramo carretero Teocaltiche-Villa Hidalgo.

Ciudadanos de Teocaltiche proponen crear autodefensas tras un aumento mortal de homicidios en la región (Jesús Aviles/ Infobae México)

José Luis Pereida Robles, secretario de Gobierno municipal y presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Teocaltiche, también fue asesinado el 28 de abril de 2025.

En mayo se registraron los asesinatos de la regidora Cecilia Ruvalcaba y de José Luis Pereida Robles, secretario general municipal, al interior del hospital comunitario de Teocaltiche.

Tras los hechos, el gobierno estatal anunció un plan de atención en el municipio para fortalecer la economía, la seguridad y el estado de derecho, sin embargo, los hechos violentos aún continúan registrándose.