Pablo Lemus anuncia inversión complementaria de 35 millones de pesos, durante el paso de Sheinbaum por Jalisco

Pablo Lemus en inauguración de hospital en Tlajomulco. Foto: Presidencia

Durante la gira que Claudia Sheinbaum realiza por la inauguración de etapas de varios hospitales, en su parada por Jalisco, estuvo acompañada por Jesús Pablo Lemus Navarro, quien en su participación dio a conocer una inversión de 35 millones de pesos por parte del Estado de Jalisco, que serán destinados a la movilidad.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus dio a conocer, durante el acto de inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco, que las inversiones adicionales en el marco de la inauguración, se aplicarán en primer lugar en las vialidades aledañas, “para que todos los pacientes puedan llegar de una mejor manera”, en segundo lugar, se optimizará el transporte público y como tercer compromiso se realizará una propuesta de vivienda para el municipio de Tlajomulco.

Inauguración de hospital en Tlajomulco, Jalisco. México 8 de agosto de 2025. Foto: Presidencia

Agradeció el apoyo que se tuvo para la terminación de la línea 4 por parte de la Dra. Sheinbaum e informó que la estación más cercana estará a 3 kilómetros del nuevo hospital, por lo que se tendrán líneas derivadoras para que se puedan transportar tanto los pacientes como el personal clínico y cuyo desarrollo se realizó pensando en los adultos mayores.

En relación a la propuesta de vivienda, reiteró que entra dentro de las políticas impulsadas por la actual administración ya que el personal médico necesita vivienda asequible, por lo que se gestionarán los usos de suelo correspondientes, y se generarán mecanismos para construir vivienda.

En su participación, Martí Batres, director general del ISSSTE, destacó algunas de las acciones ejecutadas durante esta administración, entre las que se encuentran la condonación a derechohabientes de deudas impagables del Fovissste, la recuperación de Tiendas Superissste, así como la construcción de nuevas obras de hospitales en Oaxaca, Quintana Roo o Tlatelolco.

Reiteró que con la apertura del Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco no deja de operar el antiguo hospital, sino que “Valentín Gómez Farías va a seguir funcionando”; asimismo destacó la inversión de casi 3 mil millones de pesos en el nuevo hospital que tendrá 250 camas censables, 262 camas no censables, 63 consultorios, 36 especialidades y equipamiento moderno que beneficiará a cerca de 380 mil derechohabientes en Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas y lugares aledaños.

Finalmente, en su participación, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un recuento de los avances en materia de salud y señaló que la siguiente meta es la recuperación del tren de pasajeros México-Guadalajara”, entre otros tramos ferroviarios que permitan tener una mejor conexión entre las diversas regiones del país.