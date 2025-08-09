Merlina triunfa en su estreno en México y destaca en el ranking de las mejores series de Netflix

Merlina presenta un nuevo tráiler de su segunda temporada.

La segunda temporada de Merlina (Wednesday en inglés) en Netflix sigue a Merlina Addams (Jenna Orteg) en la Academia Nevermore, donde enfrenta un nuevo misterio sobrenatural y en la cuál se exploran los siguientes aspectos:

Visiones psíquicas : Merlina experimenta visiones más intensas, pero estas comienzan a fallar, causando síntomas físicos como lágrimas negras.

Misterio criminal : Un villano conocido como el “Descuartizador de Kansas City” (Haley Joel Osment) está detrás de desapariciones de “Outcasts”, lo que lleva a Merlina a investigar un complot mayor.

Relaciones personales : La llegada de su hermano Pericles a Nevermore y la cercanía de Morticia y Gómez generan tensiones, destacando un duelo de esgrima con su madre. Merlina también intenta salvar a su amiga Enid tras una visión de su muerte.

Amenazas externas: Un acosador anónimo envía mensajes misteriosos, aumentando el peligro.

La temporada, dividida en dos partes (la primera ya estrenada el 6 de agosto de 2025 y la segunda el 3 de septiembre), adopta un tono más oscuro, con elementos de terror y giros inesperados, mientras explora secretos de la familia Addams y la academia.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Merlina

Merlina Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

2. Pecados inconfesables

Una mujer atrapada en un matrimonio controlador encuentra consuelo y venganza en un joven amante, hasta que todo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir.

3. Indomable (UNTAMED)

En la inmensidad del Parque Nacional de Yosemite, la muerte de una joven arrastra a un agente federal hasta una tierra sin ley en donde la naturaleza obedece sus propias reglas.

4. El sinuoso camino del derecho (에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들)

Una joven abogada con un claro concepto de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de su exigente mentor.

5. Marcada (Marked)

Desesperada por pagar la cirugía que le salvó la vida a su hija, la devota ex policía Babalwa recurre a un salvador impío para que la ayude a organizar un atrevido atraco.

6. El juego del calamar

Cientos de jugadores con problemas de dinero aceptan una invitación rarísima para competir en juegos infantiles. Dentro les esperan un tentador premio y desafíos letales.

7. Ángela

Ángela lleva una vida aparentemente idílica de puertas para afuera: tiene dos hijos fantásticos, un esposo encantador y una casa espectacular. Sin embargo, esta fachada es un fraude y cada vez le cuesta más esfuerzo mantenerla. Ángela es en realidad una mujer maltratada por un marido obsesivo que le ha convencido de que sin él no sería nada. Hasta que un día aparece Edu, un atractivo joven que le desvela sorprendentes secretos y que está dispuesto a ayudarla eliminándolo de su vida.

8. My Melody & Kuromi

Cuando la visita de My Melody al País de las Nubes desata una vorágine de problemas, ¿podrán ella, Kuromi y sus amigos salvar su hogar antes de que sea demasiado tarde?

9. DAN DA DAN (ダンダダン)

En una apuesta por ver si existen los fantasmas o los alienígenas, dos adolescentes viven experiencias paranormales aterradoras, consiguen superpoderes y.. ¿se enamoran?

10. Belleza Verdadera

True Beauty Después de ver vídeos de belleza en Internet, una tímida fanática del cómic domina el arte del maquillaje y ve cómo su posición social se dispara cuando se convierte en la chica más bonita de su escuela, literalmente, de la noche a la mañana. ¿Pero su estatus de élite será de corta duración? ¿Cuánto tiempo puede ella mantener su “yo real” en secreto? ¿Y qué hay de ese chico lindo que le gusta? ¿Te imaginas si se enterara de la verdad? Lee Su Ho es el único que ha visto su rostro desnudo, quien no solo es uno de los mejores estudiantes, sino que también llama la atención de todas las chicas que lo rodean. A pesar de su popularidad, Lee Su Ho tiene un lado tímido, se pone rojo brillante cuando se avergüenza y dice cosas que lamenta. Por otro lado están Han Seo Jun, un chico alto y atractivo como un modelo, rudo a primera vista pero también con un par de secretos; y Kang Su Jin, una diosa en toda regla, al menos físicamente hablando.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como “Stranger Things” y “The Crown” han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.