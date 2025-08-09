El Joker en Chapultepec: así será la llegada de Gotham City Circus a Aztlán, precios y fecha

Gotham City Circus se presentará en el Parque Aztlán (especial)

El emblemático Parque Aztlán, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, se prepara para ser invadido por el caos y el asombro cuando el fatídico Gotham City Circus aterrice el próximo 15 de noviembre.

Durante una sola velada multisensorial —de 18:00 a 24:00 horas—, el público mayor de 18 años disfrutará de un espectáculo sin igual: carpas circenses, música en vivo, sets fotográficos tematizados, personajes del universo DC y una experiencia gastronómica repleta de platillos y cocteles inspirados en The Joker.

La producción, a cargo de Warner Bros. Discovery Global Experiences y Nice Like That, es la continuación de la exitosa saga de eventos “Gotham City Midnight”, cuya edición anterior, The Wayne Foundation Gala, cautivó a más de 3 mil 500 asistentes en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Marycarmen Fernández, gerente de marketing de Nice Like That, explica que “Gotham City Circus es más que un evento visual: es una travesía sensorial con platillos creativos y bebidas psicodélicas que provocan emociones intensas”.

Costos de los boletos

Gotham City Circus 2 (Foto: Parque Aztlán)

Los boletos ya están a la venta y hay tres niveles de acceso, con una variación considerable en precios:

General Access : desde $500 MXN; incluye entrada a la experiencia completa sin asignación específica.

Entrada Regular : $700 MXN; añade una bebida de cortesía al acceso general.

VIP Clown Prince: hasta $2 100 MXN; incluye acceso a zona VIP, platillo de cortesía y upgrade en mixología.

Quienes buscan una aventura con aroma a cómic encontrarán en esta noche todo el universo del Joker: decoración villain-core, juegos de destreza, fotografías únicas y artes culinarias retorcidas bajo la luz de una carpa circense. |balazo| Una experiencia que promete ser tan inolvidable como peligrosamente divertida.

Gotham City Circus ofrece una oportunidad única de sumergirse en la mente caótica del Payaso del Crimen —pero sólo por una noche.

No hay margen para excusas ni para el miedo: esta velada será, sin duda, una de las citas más memorables del año para los fans de DC y la cultura inmersiva.