México

Alexis Ayala lamenta no haber apoyado a Pablo Lyle en su problema legal: “Me da mucha pena”

El actor se sinceró sobre su cercanía con su colega, quien está preso desde 2019 en Estados Unidos

Por Jazmín González

Alexis Ayala aseguró que le hubiera gustado ayudar a Pablo Lyle. (La Casa de los Famosos México / Telemundo)

La Casa de los Famosos México ha traído varias revelaciones desde su estreno, principalmente de Alexis Ayala, quien se ha sincerado con sus compañeros frente a las cámaras sobre varios aspectos de su vida profesional y personal.

En una de las pláticas que tuvo con los televidentes, el villano de telenovelas rompió el silencio sobre su relación con Pablo Lyle y lamentó no haberlo ayudado como algún día se lo prometió.

Siguen las revelaaciones en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Cabe recordar que Pablo Lyle López enfrenta un proceso legal que comenzó tras un altercado en 2019, donde Juan Ricardo Hernández, implicado en el enfrentamiento, perdió la vida por un traumatismo fatal.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre Pablo Lyle?

Durante su confesión, el actor de 60 años compartió que hace algunos años grabó un proyecto en Sinaloa, de donde es originario Pablo Lyle, a quien aseguró le tiene un gran aprecio.

“La novela de Huracán la grabamos en Mazatlán, de ahí es Pablo Lyle, me da mucha pena todo lo que está viviendo. Yo lo quiero muchísimo, con él hice dos novelas”, dijo visiblemente reflexivo.

Posteriormente, lamentó el episodo que actualmente atraviesa su colega: “Se me hace muy desafortunado ese evento que se dio, que es una gran lección para todos y desafortunadamente lo tenemos que aprender así, con alguien”.

Distintas personalidades han manifestado su cariño por el actor. (EFE/José A. Iglesias/Pool)

Mientras seguía recordando y abordando el tema sobre Lyle, recordó que en algún momento le hizo una promesa que no logró cumplir por las circunstancias que en ese entonces estaba atravesando.

Yo habría querido apoyar a Pablo de muchas maneras, pero también se me fue todo en una novela que hicimos, que fue ‘La Sombra del Pasado’. Le dije: ‘No te preocupes, que si un día pasa algo voy a estar ahí para ti’. Y no pude, como a veces la vida nos golpea", expresó.

Alexis Ayala espera que Pablo Lyle tenga una nueva oportunidad al obtener su libertad

De acuerdo con Ayala, no logró cumplir su promesa porque en ese entonces vivió un infarto que lo dejó mal de salud y se encontraba en recuperación.

“No pude porque yo también tenía que resolverme, ya me había dado el infarto, estaba yo en recuperación cuando a él le pasó. Espero ya pronto salga”, agregó.

Alexis Ayala recordó a Pablo Lyle en La Casa de los Famosos México. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Finalmente, resaltó que el actor es un gran ser humano, “cariñoso y muy divertido”, por lo que espera que la industria del entretenimiento le dé una nueva oportunidad cuando salga de prisión.

“Espero que cuando salga le den la oportunidad de retomar su vida como actor, como ser humano, como persona, que no se quede señalado por algo que finalmente fue una agresión, pero que se escaló a cosas que no se debían haber escalado”, sentenció.

Temas Relacionados

Alexis AyalaPablo LyleLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoViXTelevisamexico-entretenimiento

