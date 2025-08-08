México

Fans piden a Dalílah que se aleje de Ninel Conde y forme el “Team Eclipse” con estos habitantes

Las estrategias en ‘La Casa de los Famosos México’ podrían cambiar pronto

Por Ignacio Izquierdo

Dalilah Polanco en La Casa
Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Un grupo de seguidores de Dalilah Polanco se congregó frente a La Casa de los Famosos México para transmitir un mensaje inusual: pidieron a la actriz que se distancie de Ninel Conde y que reconsidere su estrategia dentro del reality.

Esta intervención directa de la audiencia, que se produjo en los primeros días de la tercera temporada, revela el nivel de influencia que los fanáticos buscan ejercer sobre el desarrollo del programa y las alianzas entre los participantes.

La petición de los seguidores no se limitó a la relación entre Dalilah y Ninel. Según lo observado en las inmediaciones del set, los fans propusieron a Dalilah que abandone el “Team Día”, el grupo al que pertenece junto a Ninel Conde, y que forme una nueva alianza estratégica.

Los fans le piden alejarse de Ninel Crédito: TikTok/lcdl56194

El nombre sugerido para este nuevo bloque es Team Eclipse, y estaría integrado por Aldo de Nigris, Abelito, Elaine y Aaron Mercury. Estos concursantes, de acuerdo con la percepción de los seguidores, han logrado una mayor simpatía fuera de la casa, lo que podría traducirse en un respaldo más sólido en las votaciones.

La caída de Ninel Conde en la competencia

La reacción de los fans se produce en un contexto de cambio en la percepción pública de Ninel Conde. Aunque la cantante y actriz inició la competencia con un respaldo considerable, su popularidad ha disminuido tras un enfrentamiento con Alexis Ayala. Este episodio, ampliamente comentado en redes sociales, marcó un punto de inflexión en la narrativa del programa y en la posición de Ninel dentro de la dinámica grupal.

(Foto: La Casa de los
(Foto: La Casa de los Famosos Mx)

La estrategia de los seguidores de Dalilah Polanco, al sugerirle que se acerque a habitantes tanto de la habitación Día como de la habitación Noche, apunta a una reconfiguración de las alianzas tradicionales dentro del reality. El objetivo sería capitalizar la simpatía que generan ciertos concursantes y construir un equipo transversal que desafíe la lógica de los grupos originales. La propuesta de crear el Team Eclipse representa, en palabras de los fans, una oportunidad para que Dalilah “tome el control de su juego” y se distinga como una jugadora independiente.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha comenzado con un ambiente de alta tensión estratégica, donde las decisiones de los participantes se ven cada vez más condicionadas por la presión y las expectativas del público. La intervención de los seguidores en la dinámica interna del programa, como se evidenció en el caso de Dalilah Polanco, introduce un nuevo elemento de incertidumbre y competencia en la lucha por la permanencia y el favoritismo.

