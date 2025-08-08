Este es el apoyo económico de 10 mil pesos que puedes tramitar para remodelar tu negocio en CDMX

'Enchúlame El Changarro' es un programa social de la CDMX. Foto: X/@carlosorvananos.

La alcaldía Cuajimalpa puso en marcha el programa ‘Enchúlame El Changarro’, una iniciativa que otorgará un apoyo económico de 10 mil pesos a negocios ya establecidos en la demarcación.

El alcalde Carlos Orvañanos señaló que el objetivo principal es que los comerciantes utilicen este recurso para adquirir mobiliario y materias primas que les permitan garantizar la operación continua de sus establecimientos.

El programa tiene como población objetivo a propietarios de tiendas de abarrotes, fondas, tortillerías, cafeterías, taquerías, panaderías, farmacias, salones de belleza, talleres y verdulerías, entre otros rubros.

Según datos proporcionados por la alcaldía, el 80 por ciento de las unidades económicas apoyadas son dirigidas por mujeres, muchas de ellas jefas de familia, lo que favorece su independencia económica.

Con este programa son impulsados a 300 comercios en la alcladía Cuajimalpa de la CDMX. Foto: X/@carlosorvananos

Además del monto total, beneficiarios recibirán otras ayudas de ‘Enchúlame El Changarro’

El apoyo no se limita a la entrega del recurso económico. Las personas beneficiarias recibirán capacitación en temas de administración, finanzas, marketing y propiedad intelectual, con el propósito de fortalecer sus habilidades y contribuir a la sostenibilidad y crecimiento de sus negocios.

Para acceder al programa, los comercios deben responder a una convocatoria pública y cumplir con ciertos requisitos: contar con entre 0 y 50 empleados, estar ubicados en Cuajimalpa y demostrar actividad comercial constante.

Esta metodología busca asegurar el impacto directo en pequeños y medianos establecimientos que forman parte esencial del tejido productivo de la demarcación.

Una característica relevante de ‘Enchúlame El Changarro’ es la inclusión de negocios representativos de los pueblos originarios de San Pedro Cuajimalpa, San Pablo Chimalpa y San Lorenzo Acopilco.

La participación de estos sectores contribuye al fortalecimiento de las tradiciones económicas locales, así como a la continuidad de prácticas productivas con arraigo en la región.

El alcalde Orvañanos afirmó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para dignificar y robustecer el comercio local, destacando que la economía de Cuajimalpa tiene un peso considerable en el Producto Interno Bruto no solo de la Ciudad de México, sino también a nivel nacional.

Según lo expuesto, el impulso al pequeño comercio resulta fundamental para avanzar en la consolidación de comunidades más prósperas y equitativas.

El alcalde Orvañanos afirmó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para dignificar y robustecer el comercio local, destacando que la economía de Cuajimalpa. Foto: X/@carlosorvananos.

Las alcaldías de la Ciudad de México mantienen en 2025 una amplia oferta de programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de la población.

Estos programas cubren distintas áreas como bienestar económico, salud, educación, impulso al comercio local y fortalecimiento comunitario.

Entre los principales rubros figuran apoyos directos para personas en situación de vulnerabilidad, becas educativas, asistencia alimentaria, promoción de actividades culturales y deportivas, así como programas para el acceso a vivienda digna.

Varias demarcaciones continúan otorgando transferencias monetarias, despensas y materiales de construcción a familias de bajos recursos, priorizando la atención a jefas de familia, adultos mayores y personas con discapacidad.