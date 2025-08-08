A qué lugar deberás acudir para recoger tus Vales Mercomuna 2025

El proceso de inscripción se realiza casa por casa y está dirigido a personas de 19 a 59 años en zonas vulnerables.

Los Vales Mercomuna 2025 están por iniciar su distribución en la Ciudad de México, y miles de familias beneficiarias se preguntan en dónde se entregarán y cómo saber si me toca este apoyo.

La entrega de los vales podría realizarse en módulos comunitarios instalados por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) en las 16 alcaldías de la CDMX. Estos puntos se instalarían en centros de desarrollo comunitario, plazas públicas, deportivos locales y módulos móviles en colonias con alta demanda.

Además, en cada alcaldía se organizarían eventos públicos donde se entregarán los vales directamente a los beneficiarios registrados.

En algunos casos, brigadistas del gobierno podrían acudir casa por casa para facilitar la entrega.

Aunque no se ha publicado un calendario oficial con sedes específicas, de acuerdo con SIBISO, uno de los eventos más representativos podría realizarse en el Zócalo capitalino. En dicho acto, se contempla la posible presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezando la entrega simbólica de los apoyos como parte del arranque institucional del programa.

Los vales tienen un valor mensual de $1,000 pesos y pueden canjearse en mercados locales y tianguis de la CDMX.

El proceso de inscripción fue ampliado y se realiza de forma presencial, casa por casa, por brigadistas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Esta fase comenzó el 22 de julio y concluirá el 9 de agosto. Los brigadistas visitan zonas vulnerables para registrar a personas de entre 19 y 59 años, sin necesidad de acudir a módulos ni realizar trámites digitales.

El registro es gratuito, individual y focalizado, dirigido a hogares que cumplen con criterios específicos como nivel socioeconómico y ubicación geográfica.

Una vez validado el registro, los beneficiarios recibirán una notificación personalizada por mensaje de texto, indicando la fecha de entrega, la dirección del módulo correspondiente, el horario de atención y los requisitos para recoger el apoyo, como identificación oficial y folio de registro.

También pueden consultar esta información directamente en el portal de SIBISO o acudir al módulo más cercano para verificar su estatus.

El programa Mercomuna 2025 busca reactivar la economía local y apoyar a familias en situación vulnerable.

Los vales tienen un valor de $1,000 pesos mensuales, canjeables en mercados locales y tianguis. Se entregarían en formato físico o digital, dependiendo de la alcaldía. El programa busca reactivar la economía local y brindar apoyo directo a familias en situación vulnerable.

Si fuiste seleccionado, verifica tu folio y mantente atento a las fechas. No olvides llevar tu identificación oficial y seguir las instrucciones del módulo correspondiente. Los Vales Mercomuna 2025 son una herramienta clave para el bienestar social en la capital, y tú podrías ser parte de este beneficio