México

A qué lugar deberás acudir para recoger tus Vales Mercomuna 2025

Los beneficiarios deben verificar su folio, llevar identificación oficial y seguir las instrucciones del módulo asignado

Por Gerardo Lezama

Guardar
El proceso de inscripción se
El proceso de inscripción se realiza casa por casa y está dirigido a personas de 19 a 59 años en zonas vulnerables.

Los Vales Mercomuna 2025 están por iniciar su distribución en la Ciudad de México, y miles de familias beneficiarias se preguntan en dónde se entregarán y cómo saber si me toca este apoyo.

La entrega de los vales podría realizarse en módulos comunitarios instalados por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) en las 16 alcaldías de la CDMX. Estos puntos se instalarían en centros de desarrollo comunitario, plazas públicas, deportivos locales y módulos móviles en colonias con alta demanda.

Además, en cada alcaldía se organizarían eventos públicos donde se entregarán los vales directamente a los beneficiarios registrados.

En algunos casos, brigadistas del gobierno podrían acudir casa por casa para facilitar la entrega.

Aunque no se ha publicado un calendario oficial con sedes específicas, de acuerdo con SIBISO, uno de los eventos más representativos podría realizarse en el Zócalo capitalino. En dicho acto, se contempla la posible presencia de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezando la entrega simbólica de los apoyos como parte del arranque institucional del programa.

Los vales tienen un valor
Los vales tienen un valor mensual de $1,000 pesos y pueden canjearse en mercados locales y tianguis de la CDMX.

El proceso de inscripción fue ampliado y se realiza de forma presencial, casa por casa, por brigadistas oficiales del Gobierno de la Ciudad de México.

Esta fase comenzó el 22 de julio y concluirá el 9 de agosto. Los brigadistas visitan zonas vulnerables para registrar a personas de entre 19 y 59 años, sin necesidad de acudir a módulos ni realizar trámites digitales.

El registro es gratuito, individual y focalizado, dirigido a hogares que cumplen con criterios específicos como nivel socioeconómico y ubicación geográfica.

Una vez validado el registro, los beneficiarios recibirán una notificación personalizada por mensaje de texto, indicando la fecha de entrega, la dirección del módulo correspondiente, el horario de atención y los requisitos para recoger el apoyo, como identificación oficial y folio de registro.

También pueden consultar esta información directamente en el portal de SIBISO o acudir al módulo más cercano para verificar su estatus.

El programa Mercomuna 2025 busca
El programa Mercomuna 2025 busca reactivar la economía local y apoyar a familias en situación vulnerable.

Los vales tienen un valor de $1,000 pesos mensuales, canjeables en mercados locales y tianguis. Se entregarían en formato físico o digital, dependiendo de la alcaldía. El programa busca reactivar la economía local y brindar apoyo directo a familias en situación vulnerable.

Si fuiste seleccionado, verifica tu folio y mantente atento a las fechas. No olvides llevar tu identificación oficial y seguir las instrucciones del módulo correspondiente. Los Vales Mercomuna 2025 son una herramienta clave para el bienestar social en la capital, y tú podrías ser parte de este beneficio

Temas Relacionados

Vales MercomunaCDMXClara BrugadaApoyos socialesmexico-noticias

Más Noticias

Pensión IMSS 2025: ¿Se modificará el pago de septiembre por el regreso a clases?

El noveno pago de pensiones del año será depositado por las entidades de seguridad social del país

Pensión IMSS 2025: ¿Se modificará

Leagues Cup: así quedaron los cuartos de final entre equipos de la Liga MX y la MLS

Los ocho mejores equipos del certamen ya quedaron definidos y lucharán por el trofeo 2025

Leagues Cup: así quedaron los

Esta será la nueva tarifa del transporte público en el Estado de México que afectará a decenas de personas

Las negociaciones para definir el próximo aumento en la tarifa reúnen a representantes de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la propia gobernadora

Esta será la nueva tarifa del transporte

Cuántos millones ganará Ninel Conde si llega a la final de ‘La Casa de los Famosos México 3’

La actriz ya amucula algunas controversias en el popular reality show

Cuántos millones ganará Ninel Conde

Los corridos tumbados siguen dominando Spotify México, ¿Cuáles son los temas más populares?

Fuerza Regida, Natanael Cano y Tito Double P cautivan a los usuarios de la plataforma con sus mejores canciones de la variante del regional mexicano

Los corridos tumbados siguen dominando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crimen organizado recluta a jóvenes

Crimen organizado recluta a jóvenes jaliscienses para llevarlos a la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Ordenan liberación para ‘La Mojón’, presunta líder del Cártel del Noreste y sobrina de los fundadores de Los Zetas

Violencia en Cuautla es por pugna entre Cártel de Sinaloa, Unión Tepito y grupo delictivo local, asegura SSPC estatal

Caen 33 personas de siete células criminales, aseguran vehículos y armas tras operativos en Sonora

EEUU revoca visa de Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Cuántos millones ganará Ninel Conde

Cuántos millones ganará Ninel Conde si llega a la final de ‘La Casa de los Famosos México 3’

Los corridos tumbados siguen dominando Spotify México, ¿Cuáles son los temas más populares?

¿Por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo? 

Adrián Marcelo se burla de la popularidad que tiene Abelito en La Casa de los Famosos México

Sergio Basáñez revela que casi lo ‘batean’ de Shark Tank México con su caldo de huesos

DEPORTES

Develan estatua de Julio César

Develan estatua de Julio César Chávez en Baja California y desata burlas por el poco parecido con el boxeador

Qué televisora transmitirá la Fórmula 1 en México

Vergil Ortiz revela las claves por las que Canelo Álvarez será favorito ante Terence Crawford: “No digo que no pueda”

“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

Heung Min Son recuerda a Carlos Vela durante su presentación con LAFC: “Es increíble”