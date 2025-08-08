Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Detienen a Jaret Roberto N, por la presunta participación de la muerte del Fiscal regional de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna (Captura de pantalla)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jaret Roberto “H”, uno de los probables responsables del asesinato del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido recientemente en la entidad.

Fuentes consultadas por Infobae México, señalaron que el nombre completo del detenido es Jaret Roberto Hernández Rojas.

De acuerdo con la dependencia, la captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre la Fiscalía Especializada de Control Regional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y las Fuerzas Armadas nacionales, quienes obtuvieron información clave que permitió identificar un vehículo utilizado por los agresores el día del crimen.

A partir de estos datos, se determinó la participación de varios implicados, entre ellos Jaret Roberto “H”, quien ya contaba con una orden de aprehensión federal. Su localización se dio en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde se mantenía oculto para evadir a las autoridades.

Decomiso de drogas y armas largas

Durante el operativo, autoridades federales decomisaron armas largas y drogas (Imagen de archivo de la Policía de México)

Durante el operativo, se aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y droga. Además, en su teléfono celular se encontraron elementos probatorios que confirman su participación directa en el homicidio del fiscal, así como su pertenencia a la facción criminal “Los Metros”, brazo operativo del Cártel del Golfo.

Según la FGR, este grupo delictivo es uno de los principales responsables del huachicol en la región, actividad ilícita que ha generado importantes pérdidas económicas y violencia en la zona fronteriza de Tamaulipas.

Las autoridades señalaron que este mismo día se judicializará al detenido, mientras continúan las investigaciones para dar con el paradero de los demás implicados en el ataque.

Las autoridades reconocieron la muerte de una persona, presumiblemente un servidor público de nivel federal. Créditos: Redes sociales.

El homicidio del Fiscal Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna generó una fuerte reacción de las instituciones de seguridad y justicia del país, debido a la relevancia de su cargo y a su labor en el combate al crimen organizado.

La FGR reiteró que no habrá impunidad en este caso y que se utilizarán todos los recursos legales y de inteligencia para desarticular a la red criminal que planeó y ejecutó el ataque.

En los próximos días se espera que la autoridad federal ofrezca más detalles sobre los avances en las detenciones y el proceso judicial que enfrentará Jaret Roberto “H”.