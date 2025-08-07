México

Tres jugos que puedes tomar para eliminar el hígado graso 

Algunas de estas preparaciones ayudan también con vitaminas , minerales y nutrientes necesarios para el cuerpo

Por Joshua Espinosa

Algunos estudios señalan que el
Algunos estudios señalan que el té verde ayuda al hígado, aunque hace falta información más concluyente.

Cuidar el hígado, un órgano vital para la desintoxicación y el metabolismo del cuerpo, implica mucho más que evitar alimentos perjudiciales o mantener una dieta equilibrada.

De acuerdo con recomendaciones divulgadas por Fundahígado América, existen bebidas específicas que, integradas de manera regular en el día a día, pueden ofrecer beneficios notables para la salud hepática y ayudar a prevenir diversas enfermedades relacionadas con el hígado.

Entre las opciones más destacadas aparece el café, una bebida clásica y ampliamente consumida. Fundahígado América resalta que los estudios científicos han detectado en él una capacidad para reducir el riesgo de enfermedades crónicas del hígado y del conocido hígado graso, además de incidir favorablemente sobre la modulación de enzimas hepáticas y la disminución de la acumulación de grasa en este órgano.

El jugo verde, preparado con
El jugo verde, preparado con los ingredientes que suelen agregársele como la col o el aguacate, ayuda al hígado.

El café también estimula la producción de antioxidantes como el glutatión, elemento que apoya en la neutralización del desarrollo de células cancerígenas en el hígado.

El té verde se suma a este listado de aliados naturales. Su principal virtud radica en su elevada concentración de catequinas, unos antioxidantes que han sido objeto de investigación por su potencial para inhibir la formación de células cancerosas en el hígado. Si bien la evidencia más firme proviene de estudios ligados a mujeres asiáticas, su integración en la dieta como infusión de buena calidad —y no en forma de extractos concentrados— se propone como una alternativa sencilla para sumar beneficios protectores seguros.

El jugo de uva es otra bebida destacada dentro del repertorio saludable para el hígado. Este zumo, además de aportar un sabor agradable, contribuye a la reducción de los niveles de colesterol, participa activamente en el proceso de desintoxicación del organismo y apoya la regeneración celular hepática.

Una bebida que ayuda al
Una bebida que ayuda al hígado es el café, aunque no se destacan mucho estas propiedades.

Entre los aportes del jugo de uva figuran nutrientes esenciales como vitamina C, ácido fólico, hierro, potasio y calcio, así como potentes antioxidantes que el cuerpo puede transformar en vitamina A. De este modo, el consumo regular de esta bebida no solo apoya la función hepática sino que también ayuda a mantener a raya la inflamación y prevenir daños celulares relacionados con enfermedades del hígado.

Otro jugo que recibe especial atención en las recomendaciones es el de betabel o remolacha. Este vegetal es reconocido por su aporte de betalaína, un antioxidante con probado efecto antiinflamatorio que, ingerido en forma bebible, ayuda a proteger al hígado y al corazón. Entre las ventajas de esta bebida figura su potencial para prevenir el síndrome hepatopulmonar, una complicación frecuente en pacientes con cirrosis. Además, ofrece una buena dosis de vitamina C y potasio, y su sabor versátil permite incluirlo en distintas mezclas.

Finalmente, los licuados verdes. Estos batidos permiten concentrar nutrientes esenciales provenientes de ingredientes frescos como betabel, zanahoria, aguacate, col rizada, espirulina y frutas, lo que convierte cada vaso en un paquete nutricional práctico y fácil de consumir.

Este tipo de preparación no solo sirve para limpiar el hígado, sino que también facilita incrementar la ingesta diaria de vegetales y minerales necesarios para el funcionamiento adecuado de todo el organismo. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de realizar cualquier cambio en tu dieta.

