“Sexycretario”: Esteban Hinojosa Rebolledo, Secretario de Desarrollo Social de Campeche, presume sus pectorales y enciende las redes

El funcionario se hace llamar “el descamisado”, y ha ganado notoriedad en redes sociales tras publicar videos que exhiben su condición física

Por Alejandra Zúñiga

Esteban Hinojosa Rebolledo, Secretario de
Esteban Hinojosa Rebolledo, Secretario de Desarrollo Social de Campeche. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

El sector político en México reúne a múltiples funcionarios y militantes con perfiles diversos, trayectorias, estilos y características que los distinguen ante la sociedad. Sin embargo, algunas figuras destacan por su presencia, atributos o capacidad intelectual, lo que ha generado simpatía, interés y uno que otro suspiro en la población.

Entre los casos más notorios se encuentra Omar García Harfuch, quien al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México ha originado el fenómeno conocido como “Harfuchmania”, donde combina una narrativa que mezcla admiración, atracción e incluso una percepción casi heroica al servidor público.

No obstante, recientemente, un funcionario originario de Campeche, Esteban Hinojosa Rebolledo, Secretario de Desarrollo Social en el gobierno de Layda Sansores, también ha despertó el interés de los ciudadanos por su notable actividad y presencia en redes sociales.

¿Quién es el ‘Sexycretario’?

En redes sociales, Esteban Hinojosa Rebolledo, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche, se ha viralizado debido a la publicación de fotografías y videos en los que aparece sin camisa mostrando el torso.

Las publicaciones ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado halagos y piropos sobre su apariencia.

Esteban Hinojosa Rebolledo, Secretario de
Esteban Hinojosa Rebolledo, Secretario de Desarrollo Social de Campeche. | @ehrsteban

Hinojosa Rebolledo, conocido por autodenominarse “el descamisado” en la administración de Layda Sansores, se ha convertido en una figura viral tras compartir una serie de videos donde se pone en evidencia su condición física, haciendo alusión al consumo de proteína y una buena condición atlética.

¿Quién es? En 2025 asumió el cargo de Secretario de Bienestar, donde dirige los programas sociales orientados a mejorar las condiciones de vida en el estado. Su experiencia en la administración pública lo respalda en su labor centrada en el bienestar de la población campechana.

No obstante, en su desempeño académico se destacó como narrador y poeta mexicano. Cursó la licenciatura en Administración de Empresas y realizó diplomados en:

  • Gestión Cultural y Comunicación en FLACSO, Argentina (2014-2015).
  • En Creación Literaria en la Universidad de Buenos Aires (2010-2011).
  • Y en la SOGEM (2011-2013).

Asimismo, publicó relatos y poemas en revistas como L’Orfeo y Coincidir. En 2013 recibió el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada por su novela “Margarita Rosa”, que se publicará a finales de 2015 junto a su segunda novela, “La bella muerte” (CONACULTA-Gobierno del Estado de Campeche).

Ha contado con becas del Programa de Cooperación para Incentivar la Creación Literaria de Campeche y la UNESCO (2010-2014), así como de la Fundación Pablo García para la Cultura y las Artes en el área de narrativa (2015).

Antes de asumir su cargo actual, Hinojosa Rebolledo dedicó su labor al frente del Instituto de Cultura y Artes del Gobierno del Estado de Campeche, donde se reconoció su esfuerzo y compromiso durante su gestión en la institución.

