“Reto del tinaco”: joven muere ahogado en un en vivo de TikTok y reviven debate sobre redes

Un trágico suceso ocurrido en TikTok ha vuelto a causar indignación y conmoción en redes sociales. El video de un joven que murió ahogado mientras participaba en un reto viral, generando un intenso debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y la peligrosa tendencia de los desafíos extremos entre jóvenes.

El video muestra al joven, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, sumergiéndose de cabeza en un tinaco lleno de agua mientras transmitía en vivo por TikTok. El reto consistía en aguantar la respiración el mayor tiempo posible dentro del recipiente. Sin embargo, la falta de espacio, su posición invertida y la presión del agua le impidieron reincorporarse. A pesar de que decenas de personas veían la transmisión en tiempo real, nadie pudo intervenir para ayudarlo, lo que provocó su fallecimiento por ahogamiento.

Lo que más ha indignado a los usuarios es que el video fue acompañado por una canción romántica, lo que amplificó el impacto emocional del contenido. La grabación, que permaneció accesible durante varias horas antes de ser eliminada, ya había sido replicada en otras plataformas, alcanzando millones de reproducciones y reacciones.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de horror, impotencia y reclamos. Mientras algunos usuarios exigieron medidas más estrictas para evitar la circulación de este tipo de contenidos, otros señalaron con preocupación que algunos espectadores del video lo tomaron como una broma, sin comprender el peligro real detrás del reto, cuyo video fue hecho en febrero de 2024 pero se viralizó en agosto de este año.

TikTok ha sido señalada en múltiples ocasiones por permitir que contenidos peligrosos se difundan sin filtros o advertencias. Aunque la plataforma ha implementado medidas para bloquear algunos retos, la viralización instantánea de este tipo de contenidos suele superar su capacidad de respuesta.

Ante el resurgimiento del video, varios usuarios han exigido una respuesta clara por parte de la red social y han pedido mayor vigilancia, tanto por parte de la empresa como de los padres de familia y autoridades educativas. Asimismo, se ha hecho un llamado a influencers y creadores de contenido para que actúen con responsabilidad ética al difundir desafíos que puedan poner vidas en riesgo.