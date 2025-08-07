México

Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México en caso de ganar

Los papás del creador de contenido revelaron lo que puede suceder si es el último habitante en salir del reality show

Por Jazmín González

Guardar
Los papás de Abelito aseguran
Los papás de Abelito aseguran que el dinero no es lo importante. (Instagram)

Abelito es uno de los habitantes más queridos de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México por su carisma y sencillez, tanto que se ha llegado a especular que podría ser el último habitante en salir del reality.

En medio del éxito que tiene entre los televidentes, algunos se han preguntado lo qué haría el creador de contenido en caso de resultar ganador, por lo que en una reciente entrevista sus papás revelaron lo que podría suceder.

(Infobae México / Jovani
(Infobae México / Jovani Pérez)

Los papás de Abelito agradecen el cariño del público

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Cristina Romero Álvarez y Abel Sáenz Martínez, padres de Abelito, se sinceraron sobre la participación de su hijo en la casa más famosa de México.

“Yo veo que anda con todo. Yo lo veo participando, haciendo actividades y todo, él es el sabor del platillo. Les agradezco a todos los que trabajan con él, que todos se llevan bien bonito, que con todos se lleva bien. Ese morrito está hecho con amor”, expresó su papá.

Por su parte, su mamá le envió unas palabras de aliento para convertirse en el ganador de la tercera temporada, pues tiene toda la inteligencia para lograrlo.

Ve a ganar los 4 millones, si no pasa habrá gente que te está esperando afuera, demuestra tu inteligencia”, agregó.

El Abelito (Instagram/Captura de pantalla)
El Abelito (Instagram/Captura de pantalla)

Asimismo, expresó que al dejarlo en la producción le pidió estar tranquilo, pues ella se haría cargo de su novia y su papá: “Le dije: ‘vete tranquilo, vete a ganar si no has ganado mucha gente’”.

Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México

Debido a que la señora Cristina Romero hizo hincapié en que motivó a su hijo para ser el ganador del reality show 24/7, fue cuestionada sobre lo que haría el creador de contenido en caso de ser el habitante que apague las luces.

Somos muy humildes. Vale más la humildad que el dinero. ¿Qué no haríamos con ese dinerito?“, comentó su papá: mientras que su mamá aseguró que se trataría de una decisión de Abelito, pero tendría que analizar lo que le hace falta: ”Él debe sentarse a ver qué necesita y qué le hace falta".

Infobae México: Jesús Avilés
Infobae México: Jesús Avilés

Finalmente, ambos agradecieron al público y a Televisa por el cariño que le han brindado a su hijo, asegurando que tras su ingreso al programa las ventas en su negocio aumentaron: “Hasta vendo más en la tiendita”, concluyeron.

Temas Relacionados

AbelitoLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué habitantes serán los nominados?

Se vive la segunda gala de nominación, en medio de tensiones entre los habitantes

La Casa de los Famosos

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Esta organización criminal está ligada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Un cuerpo en descomposición y

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

El propietario del club América no dudó en defender a las águilas de las críticas

Emilio Azcárraga cuestiona a José

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: Comienza el proceso de nominación

La Casa de los Famosos

Temblor hoy 6 de agosto en México: se registra sismo de 4.3 en Coalcomán, Michoacán

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 6 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un cuerpo en descomposición y

Un cuerpo en descomposición y 27 detenidos: así fue el operativo en el que capturaron al líder de “Los Alfas” en Edomex

Panamá asegura más de una tonelada de droga en contenedor procedente de México y que iba a Bélgica

Cae “El Cabo 13”, presunto operador ligado a La Mayiza y uno de los más buscados en Baja California

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿Qué habitantes serán los nominados?

La Casa de los Famosos México 2025: Mariana Botas nomina a Alexis Ayala y Mar Contreras

Cuál es la enfermedad que padece Alexis Ayala y lo hace cuidar su alimentación en La Casa de los Famosos México

Muere papá de Toñita, egresada de La Academia de TV Azteca y figura de reality shows: “No fuiste el mejor”

La Santa Cecilia alista la presentación de su nuevo material, “Corazón Bordado”, en un show en CDMX

DEPORTES

Emilio Azcárraga cuestiona a José

Emilio Azcárraga cuestiona a José Ramón Fernández por su antiamericanismo: “El gran villano es él”

Este es el jugador de Pumas que recibió amenazas de muerte previo al duelo contra Inter Miami

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”