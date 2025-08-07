Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México en caso de ganar

Los papás de Abelito aseguran que el dinero no es lo importante. (Instagram)

Abelito es uno de los habitantes más queridos de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México por su carisma y sencillez, tanto que se ha llegado a especular que podría ser el último habitante en salir del reality.

En medio del éxito que tiene entre los televidentes, algunos se han preguntado lo qué haría el creador de contenido en caso de resultar ganador, por lo que en una reciente entrevista sus papás revelaron lo que podría suceder.

(Infobae México / Jovani Pérez)

Los papás de Abelito agradecen el cariño del público

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Cristina Romero Álvarez y Abel Sáenz Martínez, padres de Abelito, se sinceraron sobre la participación de su hijo en la casa más famosa de México.

“Yo veo que anda con todo. Yo lo veo participando, haciendo actividades y todo, él es el sabor del platillo. Les agradezco a todos los que trabajan con él, que todos se llevan bien bonito, que con todos se lleva bien. Ese morrito está hecho con amor”, expresó su papá.

Por su parte, su mamá le envió unas palabras de aliento para convertirse en el ganador de la tercera temporada, pues tiene toda la inteligencia para lograrlo.

“Ve a ganar los 4 millones, si no pasa habrá gente que te está esperando afuera, demuestra tu inteligencia”, agregó.

El Abelito (Instagram/Captura de pantalla)

Asimismo, expresó que al dejarlo en la producción le pidió estar tranquilo, pues ella se haría cargo de su novia y su papá: “Le dije: ‘vete tranquilo, vete a ganar si no has ganado mucha gente’”.

Qué haría Abelito con el premio de La Casa de los Famosos México

Debido a que la señora Cristina Romero hizo hincapié en que motivó a su hijo para ser el ganador del reality show 24/7, fue cuestionada sobre lo que haría el creador de contenido en caso de ser el habitante que apague las luces.

“Somos muy humildes. Vale más la humildad que el dinero. ¿Qué no haríamos con ese dinerito?“, comentó su papá: mientras que su mamá aseguró que se trataría de una decisión de Abelito, pero tendría que analizar lo que le hace falta: ”Él debe sentarse a ver qué necesita y qué le hace falta".

Infobae México: Jesús Avilés

Finalmente, ambos agradecieron al público y a Televisa por el cariño que le han brindado a su hijo, asegurando que tras su ingreso al programa las ventas en su negocio aumentaron: “Hasta vendo más en la tiendita”, concluyeron.