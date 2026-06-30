Festival Hadas y Brujas en Edomex: magia, duelos y bodas élficas te esperan este verano

Festival de Brujas presenta su undécima edición (@festival_de_brujas_mx)

Entre los bosques y la historia viva del Estado de México, el “Festival Hadas y Brujas: Tierra Mágica Medieval” prepara su edición número once con una propuesta que combina el encanto de la naturaleza, la fantasía y la tradición medieval.

Este verano, el Club Hacienda Ojo de Agua, en Tecámac, se transformará en un escenario donde las leyendas cobran vida y las familias podrán sumergirse en una experiencia fuera de lo común.

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El evento, programado para los días sábado 8 y domingo 9 de agosto, abrirá sus puertas desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, invitando a visitantes de todas las edades a descubrir mundos temáticos, participar en talleres interactivos y presenciar espectáculos que evocan la magia de los cuentos antiguos.

La entrada al festival es gratuita, aunque se recomienda llevar dinero para acceder a la zona de comida y souvenirs.

Un recorrido por cuatro universos fantásticos

El festival se organiza en cuatro espacios temáticos:

Villa de hadas

Reino de brujas

Fortaleza medieval

Villa vikinga

Cada rincón recrea ambientes y escenarios distintos, pensados para que tanto niños como adultos vivan una experiencia inmersiva y diferente en cada recorrido.

La ambientación de cada espacio permite que los asistentes se trasladen a universos de fantasía y tradición, dentro de un entorno natural que refuerza el carácter mágico del evento.

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Actividades para todos: de duelos a bodas élficas

El festival ofrece una variedad de actividades para todas las edades, entre las que destacan:

Duelos y combates escenificados

Bodas simbólicas de temática medieval y élfica

Espectáculos de fuego

Talleres interactivos

Recorridos por zonas temáticas

Narración de leyendas y cuentos

Mercadillo mágico con artículos, souvenirs y artesanías

Concursos de disfraces

Búsquedas del tesoro

Oferta gastronómica inspirada en la época medieval

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la posibilidad de participar en bodas medievales y élficas, ceremonias simbólicas cargadas de romanticismo y fantasía.

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Estas uniones permiten sellar el amor en un ambiente único, rodeados de criaturas mágicas y bajo rituales inspirados en antiguas tradiciones.

Además, el mercadillo mágico, instalado en el recinto, ofrecerá desde pociones artesanales y libros de hechizos hasta disfraces y juguetes para los más pequeños.

El Club Hacienda Ojo de Agua, con más de seis siglos de historia, brinda el telón de fondo ideal para este evento.

Sus jardines y áreas boscosas refuerzan la atmósfera de cuento que define al festival, permitiendo que la experiencia resulte inmersiva y memorable.

Cómo llegar y qué esperar de la experiencia

El recinto está ubicado en Calzada Bellavista Manzana 002, Hacienda Ojo de Agua, Tecámac de Felipe Villanueva.

Desde Ciudad de México, el trayecto en automóvil toma alrededor de una hora y quince minutos, lo que facilita el acceso para quienes buscan una escapada cercana pero diferente durante el verano.

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El festival está pensado para que todos los miembros de la familia encuentren actividades a su medida.

La oferta gastronómica incluye platillos inspirados en la época medieval y bebidas que remiten a los banquetes de antaño.

Para quienes buscan un plan original, el “Festival Hadas y Brujas: Tierra Mágica Medieval” representa una oportunidad para adentrarse en universos de fantasía, convivir con personajes míticos y, al mismo tiempo, aprender sobre la historia y las leyendas que forman parte del patrimonio cultural de la región.

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Quienes deseen información sobre los expositores, así como detalles del programa y las actividades del festival, pueden consultar los canales oficiales del evento en redes sociales, que se mantienen actualizados de forma constante.

Consultar las cuentas oficiales del evento es la vía más directa para obtener información actualizada sobre horarios, cambios en la programación y un vistazo a las galerías de fotos de las ediciones anteriores del festival.

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