México

Festival Hadas y Brujas en Edomex: magia, duelos y bodas élficas te esperan este verano

Fantasía y tradición llegan al Estado de México, aprovecha la oportunidad de vivir un evento diferente y gratuito este verano

Guardar
Google icon
Póster ilustrado con cuatro figuras fantásticas en un bosque mágico. Muestra los títulos Festival de Brujas, Onceava Edición, Tierra Mágica Medieval y Hadas y Brujas
Festival de Brujas presenta su undécima edición (@festival_de_brujas_mx)

Entre los bosques y la historia viva del Estado de México, el “Festival Hadas y Brujas: Tierra Mágica Medieval” prepara su edición número once con una propuesta que combina el encanto de la naturaleza, la fantasía y la tradición medieval.

Este verano, el Club Hacienda Ojo de Agua, en Tecámac, se transformará en un escenario donde las leyendas cobran vida y las familias podrán sumergirse en una experiencia fuera de lo común.

PUBLICIDAD

El evento, programado para los días sábado 8 y domingo 9 de agosto, abrirá sus puertas desde las 9:00 hasta las 19:00 horas, invitando a visitantes de todas las edades a descubrir mundos temáticos, participar en talleres interactivos y presenciar espectáculos que evocan la magia de los cuentos antiguos.

La entrada al festival es gratuita, aunque se recomienda llevar dinero para acceder a la zona de comida y souvenirs.

Un recorrido por cuatro universos fantásticos

El festival se organiza en cuatro espacios temáticos:

  • Villa de hadas
  • Reino de brujas
  • Fortaleza medieval
  • Villa vikinga

Cada rincón recrea ambientes y escenarios distintos, pensados para que tanto niños como adultos vivan una experiencia inmersiva y diferente en cada recorrido.

La ambientación de cada espacio permite que los asistentes se trasladen a universos de fantasía y tradición, dentro de un entorno natural que refuerza el carácter mágico del evento.

PUBLICIDAD

Actividades para todos: de duelos a bodas élficas

El festival ofrece una variedad de actividades para todas las edades, entre las que destacan:

  • Duelos y combates escenificados
  • Bodas simbólicas de temática medieval y élfica
  • Espectáculos de fuego
  • Talleres interactivos
  • Recorridos por zonas temáticas
  • Narración de leyendas y cuentos
  • Mercadillo mágico con artículos, souvenirs y artesanías
  • Concursos de disfraces
  • Búsquedas del tesoro
  • Oferta gastronómica inspirada en la época medieval

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la posibilidad de participar en bodas medievales y élficas, ceremonias simbólicas cargadas de romanticismo y fantasía.

Estas uniones permiten sellar el amor en un ambiente único, rodeados de criaturas mágicas y bajo rituales inspirados en antiguas tradiciones.

Además, el mercadillo mágico, instalado en el recinto, ofrecerá desde pociones artesanales y libros de hechizos hasta disfraces y juguetes para los más pequeños.

El Club Hacienda Ojo de Agua, con más de seis siglos de historia, brinda el telón de fondo ideal para este evento.

Sus jardines y áreas boscosas refuerzan la atmósfera de cuento que define al festival, permitiendo que la experiencia resulte inmersiva y memorable.

Cómo llegar y qué esperar de la experiencia

El recinto está ubicado en Calzada Bellavista Manzana 002, Hacienda Ojo de Agua, Tecámac de Felipe Villanueva.

Desde Ciudad de México, el trayecto en automóvil toma alrededor de una hora y quince minutos, lo que facilita el acceso para quienes buscan una escapada cercana pero diferente durante el verano.

El festival está pensado para que todos los miembros de la familia encuentren actividades a su medida.

La oferta gastronómica incluye platillos inspirados en la época medieval y bebidas que remiten a los banquetes de antaño.

Para quienes buscan un plan original, el “Festival Hadas y Brujas: Tierra Mágica Medieval” representa una oportunidad para adentrarse en universos de fantasía, convivir con personajes míticos y, al mismo tiempo, aprender sobre la historia y las leyendas que forman parte del patrimonio cultural de la región.

Quienes deseen información sobre los expositores, así como detalles del programa y las actividades del festival, pueden consultar los canales oficiales del evento en redes sociales, que se mantienen actualizados de forma constante.

Consultar las cuentas oficiales del evento es la vía más directa para obtener información actualizada sobre horarios, cambios en la programación y un vistazo a las galerías de fotos de las ediciones anteriores del festival.

Temas Relacionados

FestivalBazarEdomexTecamacQue Hacermexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El INAH descubre lápidas de atlantes y relieves toltecas en Tula, Hidalgo

La civilización prehispánica de la zona sigue siendo estudiada y preservada

El INAH descubre lápidas de atlantes y relieves toltecas en Tula, Hidalgo

Las razas de perros que son ideales para entrenar como rescatistas

Equipos especializados de distintos países coinciden en que la inteligencia, resistencia y capacidad de aprendizaje son habilidades clave en estos canes

Las razas de perros que son ideales para entrenar como rescatistas

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 29 de junio: activan alerta amarilla en la capital por lluvias

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este lunes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 29 de junio: activan alerta amarilla en la capital por lluvias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?: activan marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de junio?: activan marcha lenta por lluvias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

Detienen a hombre que trasladó más de 11 mil huevos de tortuga marina desde Michoacán a Colima

SSC confirma vínculo de “La Muñeca” con el asesinato de excolaboradores del gobierno capitalino: “No habrá impunidad”

Américo Villarreal defiende “su buen nombre”: niega que sea investigado por presunta corrupción y ser informante de EEUU

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: procesan a tres hombres tras hallazgo de neumáticos robados, leones y vehículos en SLP

ENTRETENIMIENTO

Tammy Parra reflexiona sobre desapariciones en México y desata polémica con Doris Jocelyn

Tammy Parra reflexiona sobre desapariciones en México y desata polémica con Doris Jocelyn

Cuisillos y Grupo Cañaveral se presentarán después del partido México vs Ecuador: conoce las sedes en la CDMX

Memo Garza de ‘La Adictiva’: quién es el ex vocalista que habrían sido atacado a tiros en la carretera de Puebla

¿Confirmaron su romance? El ‘Miss u’ de Gala Montes a Emiliano Aguilar desata revuelo

¿La Casa de los Famosos México en riesgo? Promo oficial con IA desata críticas y burlas: “No hay presupuesto”

DEPORTES

Metro CDMX y Metrobús extienden su horario por el México vs Ecuador: así operará el transporte público

Metro CDMX y Metrobús extienden su horario por el México vs Ecuador: así operará el transporte público

La historia de Kaishu Sano, el autor del gol vs Brasil fue detenido por presunta agresión sexual hace un par de años

México vs Ecuador: ¿Todavía hay boletos para el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026 en el Azteca?

Equipo de extranjeros se impone a México en el Juego de Estrellas 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol

Esta es la posibilidad de que México sea campeón del mundo en el Mundial 2026 ahora que va contra Ecuador