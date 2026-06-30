Estado de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en la CDMX

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estado en tiempo real de cada uno de sus vuelos diarios.
Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.
Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del lunes 29 de junio.
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Los vuelos cancelados y demorados hoy
Vuelo: BA242D
Destino: Londres
Aerolínea: British Airways
Hora: 00:05
Estado: Demorado
Vuelo: VB1268
Destino: Torreon C
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:55
Estatus: Demorado
Vuelo: AC994
Destino: Montreal
Aerolínea: Air Canada
Hora: 06:15
Estado: Demorado
Vuelo: Y4380
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:30
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1100
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:35
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4800
Destino: Dallas
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB1380
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:25
Estatus: Demorado
Vuelo: UA2252
Destino: Newark
Aerolínea: United Airlines
Hora: 12:50
Estado: Demorado
Vuelo: AA2351
Destino: Dallas
Aerolínea: American Airlines
Hora: 18:40
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4144
Destino: Guadalajara
Aerolínea: Volaris
Hora: 19:30
Estado: Demorado
Vuelo: AA250
Destino: Chicago
Aerolínea: American Airlines
Hora: 20:05
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
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¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
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En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
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El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
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La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
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