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Las razas de perros que son ideales para entrenar como rescatistas

Equipos especializados de distintos países coinciden en que la inteligencia, resistencia y capacidad de aprendizaje son habilidades clave en estos canes

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Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los operativos de búsqueda tras desastres naturales, como el que ocurre actualmente en Venezuela, la elección de las mejores razas de perros para entrenar como rescatistas define la rapidez y eficacia con que se localiza a personas atrapadas.

Equipos especializados de distintos países coinciden en que la inteligencia, resistencia y capacidad de aprendizaje distinguen al pastor belga malinois, al pastor holandés y al border collie como opciones preferentes para integrar brigadas caninas.

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De acuerdo con especialistas en rescate de la Cruz Roja la participación de estos perros en misiones recientes resalta la importancia de seleccionar ejemplares aptos para entrenamiento intenso y trabajo bajo presión.

Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las mejores razas de perros para entrenar como rescatistas

En este sentido, las habilidades que suelen tener estas razas de perros para entrenar como rescatistas, según experiencias recientes y brigadas especializadas son las siguientes:

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  • Pastor belga malinois: Es una de las razas más utilizadas en operaciones de búsqueda y rescate por su inteligencia, rapidez de aprendizaje, resistencia física y capacidad de trabajo en equipo con su guía. Necesita actividad física frecuente y entrenamiento constante. Ejemplo: Kayra, del Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR Perú), participó en operaciones internacionales de rescate.
  • Pastor holandés: Esta raza también integra brigadas internacionales, sobre todo en situaciones de catástrofe, por su disciplina y facilidad de entrenamiento.
  • Border Collie: Reconocido por su inteligencia y agilidad, el Border Collie se emplea en equipos de rescate y ha participado en operaciones recientes a nivel internacional.
  • Mestizos con cruza de Border Collie: En México, la Cruz Roja incluye perros mestizos con cruza de Border Collie en su Unidad Canina de Búsqueda y Rescate, aprovechando su olfato, energía y destrezas para localizar personas atrapadas.

Estas razas destacan por su capacidad de aprendizaje, resistencia física y fuerte vínculo con sus entrenadores, cualidades esenciales para trabajos de búsqueda y rescate en condiciones extremas.

Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las funciones que tienen perros rescatistas y qué habilidades son ideales en estos perros

Los perros rescatistas colaboran en la localización de personas atrapadas o desaparecidas tras desastres naturales como sismos, derrumbes, inundaciones o explosiones.

Su labor principal es rastrear y encontrar sobrevivientes bajo escombros o en áreas de difícil acceso, guiados por su olfato y entrenamiento especializado. Estos equipos también participan en búsquedas de personas extraviadas en zonas rurales, bosques o montañas, y en tareas de detección de cuerpos o restos humanos.

Las habilidades ideales en un perro rescatista incluyen un olfato agudo, alta capacidad de concentración y resistencia física para operar por varias horas en entornos hostiles.

La inteligencia y la rapidez de aprendizaje facilitan el entrenamiento en comandos específicos y la adaptación a situaciones cambiantes.

También es clave la sociabilidad, ya que deben trabajar coordinados con humanos y otros perros, así como la tolerancia al ruido, al estrés y a la presencia de multitudes o maquinaria pesada.

El vínculo estrecho con su guía incrementa la eficacia de las operaciones de búsqueda y rescate.

Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Perros realizan increíbles trucos, compiten en pruebas de agilidad, colaboran con el FBI y salvan vidas como rescatistas entrenados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los binomios mexicanos se consolidan desde los sismos de 1985

La tradición de los perros de búsqueda y rescate en México es larga. Si bien los llamados perros K9 empezaron a ser utilizados alrededor de 1835 y 1842 por el ejército de Estados Unidos, en México su uso en rescate urbano se consolidó a partir de los sismos de 1985.

A partir de entonces, el país construyó uno de los cuerpos de binomios caninos más reconocidos de América Latina. En esa trayectoria se volvieron ampliamente conocidos nombres como Frida, Athos y Proteo.

La especialización de estos equipos va más allá del olfato. Los perros pasan años de entrenamiento para aprender a marcar una ubicación sin alterar la escena y para operar entre estructuras inestables, con escasa visibilidad y bajo presión constante.

Los videos difundidos en redes sociales, muestran tanto el trabajo de los binomios como la capacidad de respuesta del Ejército Mexicano en desastres fuera del país.

En Venezuela, esa preparación ya se tradujo en tres rescates con vida, entre ellos el de un niño, y en la recuperación de más de 20 cuerpos.

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