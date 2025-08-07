México

¿Por qué los policías de CdMx exhibidos en video teniendo actos sexuales son víctimas? Podrían interponer una denuncia

Los policías que fueron exhibidos en un video realizando actos sexuales, solamente cometieron faltas administrativas

Por Miguel Flores

Guardar
Los policías exhibidos pertenecen a
Los policías exhibidos pertenecen a la SSC de la CDMX. (Archivo)

La divulgación del video en redes sociales en el que se ve a dos elementos de la policía capitalina al interior de una patrulla teniendo actos sexuales, los vuelve víctimas de delitos contra la intimidad sexual, mismos que se encuentran dentro de la llamada Ley Olimpia contra la violencia digital.

Así lo dio a conocer la abogada Valeria Mondragón, en entrevista para el medio Milenio, donde explicó que si bien los policías fueron grabados presuntamente en horario laboral, los actos que realizaron ameritan solamente sanciones administrativas, mismas que debe determinar la dependencia a la que pertenecen, que en este caso es la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX).

Sin embargo, señaló la abogada, no hay justificación para la exposición del video, pues esto no genera ninguna sanción, sino que se violenta a los elementos policiacos de manera virtual.

La abogada aclaró que, aunque ha habido casos en los que se graba a policías y los videos son difundidos en plataformas digitales, esto ha sido cuando ellos han violentado algún derecho de los ciudadanos, infringiendo normas o cometiendo alguna falta, algo que no ocurrió en este caso, pues si bien lo que ocurrió no fue ético ni moral, no se considera un delito.

Ninel Molre, abogada de México Igualitario Derribando las Barreras A.C. explicó al mismo medio que si bien ambos cometieron una sanción, están en su derecho de presentar una denuncia ante las autoridades por el delito del que fueron víctimas.

Los policías podrían interponer una
Los policías podrían interponer una denuncia.

Dijo que, al ser servidores públicos, todos los aspectos de su vida pasan a ser fiscalizados por la sociedad o por el gobierno y aunque cometieron una sanción administrativa, eso no legitima la exposición mediática ni la violencia digital de la que han sido víctimas.

“Creo que lo más complicado de todo no es la falta administrativa, sino que el escarnio público que es una forma de castigo social totalmente desproporcionada de lo que pasó”, dijo la abogada.

Cabe señalar que en el caso de la mujer policía que aparece en el video que circula en redes sociales, hay agravantes en razón de género, ya que en redes sociales comenzaron a circular fotografías de ella, refiriéndose hacia su persona de manera machista y misógina. Y es que su rostro es el que se vio expuesto en el video, lo cual vulnera sus derechos dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

De acuerdo con Ninde, lo que se ha visto no es que se quiera hacer justicia, sino que se busca juzgar la vida sexual de las personas y se pone como excusa el tema de la justicia para justificar la filtración de servidores públicos.

En el Código Penal de la Ciudad de México se considera delito contra la intimidad sexual cuando se videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

(Foto: Jorge Contreras/Infobae México)
(Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Este delito también se sanciona a quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier otro medio tecnológico.

Quien cometa este delito será sancionado con una pena de entre cuatro a seis años de prisión y una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA´s).

Temas Relacionados

PolicíasCDMXviolencia sexual digitalvideoredes socialesmexico-noticias

Más Noticias

Repunta violencia en Atizapán de Zaragoza: cuatro trabajadores de una misma gasera han sido ejecutados en menos de medio año

El primer caso fue el 19 de febrero, sin que haya avances en la investigación

Repunta violencia en Atizapán de

Tres detenidos tras muerte de Fernando, de 5 años, fiscalía investiga presunto secuestro y deuda de mil pesos en Edomex

Autoridades localizaron el cuerpo del menor en una vivienda tras una denuncia por desaparición, lo que llevó a la detención de tres sospechosos

Tres detenidos tras muerte de

Televisa habría regañado a productora de La Casa de los Famosos por descuido al aire: “No es 24/7 está grabado”

Redes sociales, y el programa de Javier Ceriani, habrían revelado que el reality no se transmite en vivo; un habitante apareció en dos lugares al mismo tiempo

Televisa habría regañado a productora

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: Aaron Mercury promete un show ‘Solo para mujeres’

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 del reality show

La Casa de los Famosos

“Vergüenza, robar”: Raúl Araiza defiende a su hermano por pedir trabajo entre sus fans

Armando Araiza fue blanco de críticas por usar sus redes sociales para promocionarse

“Vergüenza, robar”: Raúl Araiza defiende
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan hallazgo de hombre asesinado

Reportan hallazgo de hombre asesinado junto con narcomanta en la colonia Pemex de Culiacán, Sinaloa

Restos de hombre desaparecido en 2023 son identificados en fosa clandestina “El Willy”, suman 79 cuerpos en la región

Tamaulipas en alerta: 10 atentados, 5 muertos y 11 heridos en escalada de violencia contra funcionarios

Secretaría de Seguridad de Campeche da de baja a 25 elementos por acoso sexual, uso de sustancias ilícitas y extorsión

Quién es el Cabo 13, traficante de personas y uno de los homicidas más buscados de La Mayiza en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Televisa habría regañado a productora

Televisa habría regañado a productora de La Casa de los Famosos por descuido al aire: “No es 24/7 está grabado”

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 7 de agosto: Aaron Mercury promete un show ‘Solo para mujeres’

“Vergüenza, robar”: Raúl Araiza defiende a su hermano por pedir trabajo entre sus fans

Abelito: el pequeño gigante que sufría bullying en la escuela y que conquista La Casa de los Famosos México 3

Quién es Sofía, la hija poco conocida de Ninel Conde y sobrina de Jacobo Grinberg

DEPORTES

Las polémicas declaraciones de Gonzalo

Las polémicas declaraciones de Gonzalo Pineda tras quedar eliminado de Leagues Cup: “Las estadísticas son como los bikinis”

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul

Efraín Juárez explota tras eliminación de Pumas en Leagues Cup 2025: “Los otros 14 somos pendejos”

“Que antipático y sin gracia”: Nuevo video de ‘Chicharito’ para limpiar su imagen desata críticas por micromachismos