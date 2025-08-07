México

Merlina vuelve con alfombra morada y cortometraje de Piecito: así fue la noche gótica CDMX

La segunda temporada de esta aclamada serie de Netflix es muy esperada por los fans

Por Zurisaddai González

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Si algún fan del estilo dark necesitaba una excusa para sacar las botas de plataforma, el delineador negro y el look total black, Netflix y Nu se la dieron anoche con una experiencia digna de la familia Addams.

La excusa oficial: el estreno del primer capítulo de la segunda temporada de Merlina. El resultado: una alfombra morada con mucha producción y un público que mezclaba tiktokers, influencers y fans.

¿Cómo fue la alfombra morada?

Desde la entrada, la atmósfera era tan Instagrammeable que hasta los que juran odiar posar en fotos no pudieron resistirse. Flashes, cámaras de video, luces por todos lados y una producción tan cuidada que hasta Dedos, el famoso personaje de la serie, habría querido sacarse una selfie. O al menos hacerle dueto a alguien en TikTok.

(Infobae México)
(Infobae México)

Los invitados desfilaron tal como lo hacen las celebridades con looks góticos que iban desde lo elegante y sobrio hasta lo que parecía sacado de un clóset compartido entre Marilyn Manson y un personaje de Tim Burton.

Posteriormente, cupcakes con forma de dedos y cócteles oscuros. Todo tenía ese aire entre creepy y estético que ha vuelto a Merlina un ícono pop para las nuevas generaciones.

(Infobae México)
(Infobae México)

El host de la noche fue Javier Ibarreche, que en su ya clásico estilo entusiasta y cinéfilo presentó lo más inesperado de la velada: el cortometraje de Piecito.

¿Piecito? Sí, un fan de Dedos con sueños de fama que vive todo tipo de penurias: lo ignoran, lo pisan, se moja.

(Infobae México)
(Infobae México)

Pero entonces llega la salvación: una tarjeta de crédito y con eso aunado al poder del contenido y el algoritmo lo transforman en influencer que posteriormente se lanza a la fama mundial y llega a conocer a su ídolo Piecito.

Después vino lo que todos esperaban: la proyección del primer episodio de la segunda temporada.

(Infobae México)
(Infobae México)

A diferencia del clásico ritual de verla en solitario desde la cama, aquí hubo gritos, carcajadas y más de una reacción colectiva como si todos compartieran cerebro. En resumen: ver Merlina en grupo tiene otro nivel de disfrute.

La noche cerró entre brindis, fotos con Dedos y la certeza de que este evento resultó más que una simple activación: fue una pequeña celebración del mundo oscuro que tanto encanta a esta generación. Y sí, Piecito se ganó su lugar en el corazón de todos.

(Infobae México)
(Infobae México)

