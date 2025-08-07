Maquillista de Ninel Conde revela si es verdad que entra a La Casa de los Famosos para arreglar a la actriz

Maquillista de Ninel Conde niega entrar diario a La Casa de los Famosos. (Captura: La Casa de los Famosos México)

Ninel Conde se ha convertido en una de las participantes más polémicas de La Casa de los Famosos México, ya que desde los primeros días mostró interés por formar alianzas con gran parte de las chicas.

Sin embargo, uno de los principales factores por los que despertó curiosidad en el público fue su aspecto físico, pues siempre se muestra arreglada dentro del reality show, incluso desde las primeras horas de la mañana.

Ninel Conde sin maquillaje: actriz evade 24/7 de La Casa de los Famosos México para ‘evitar críticas’ (Fotos: ViX)

Gustavo Adolfo Infante asegura que Ninel Conde tiene maquillista en LCDLF

En medio de la intriga que causa la apariencia física del ‘bombón asesino’, Gustavo Adolfo Infante reveló en una de las emisiones del programa De primera mano que la habitante tiene el privilegio de tener una maquillista.

“A Ninel Conde la maquillan todos los días, la llaman y luego luego llega la maquillista y ya sale Ninel. Hace bien, es una estrella”, aseguró el periodista.

Algunos seguidores de Conde reaccionaron a las palabras del conductor en redes sociales, asegurando que en la transmisión 24/7 se puede observar a la actriz maquillarse repetidas veces junto a sus compañeras de habitación.

Ninel Conde en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Maquillista de Ninel Conde desmiente a Gustavo Adolfo Infante; asegura que nunca ha entrado a la casa

En medio de la controversia que están creando las palabras de Infante y las actitudes de Ninel Conde dentro de La Casa de los Famosos, Vico Guaderrama, maquillista de Ninel Conde, rompió el silencio.

“Yo no entro a la casa, ni ninguna otra maquillista de la producción. Le di un curso de maquillaje, tiene una paleta que yo le di, le armamos un kit con los colores necesarios para un maquillaje natural en la mañana”, dijo para los micrófonos de Imagen Televisión.

Además de desmentir que la artista tenga un trato especial dentro del reality show, resaltó que cuenta con todas las habilidades para maquillarse por su propia cuenta, y de no hacerlo, también luciría bien.

“Ninel Conde se sabe sacar provecho increíble. Se peina más o menos. Yo lo he dicho siempre, se ve mucho mejor sin maquillaje. El maquillaje resalta la belleza de toda mujer, pero Ninel sin maquillaje se ve espectacular. Todo lo que ella necesita, lo pide para las cámaras, pero ella se sabe sacar provecho muy bien”, sentenció.

Desmienten que Ninel Conde tenga maquillista en La Casa de los Famosos México. (Ninel Conde)

Pese a que las declaraciones fueron transmitidas en el programa De primera mano, donde Gustavo Adolfo Infante habló de la supuesta maquillista, el periodista insistió en que Ninel Code tiene un trato especial.