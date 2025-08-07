México

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

La cifra de localizados fue reducida de 32 debido a que algunos restos pertenecían a la misma persona

Por Ale Huitron

El hallazgo se llevó a
El hallazgo se llevó a cabo luego de que se ejecutara una orden de cateo en un inmueble. Foto: Captura de pantalla/ Fiscalía de Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó el hallazgo de 31 cuerpos en una fosa clandestina localizada al interior de un inmueble de la comunidad de La Calera, en el municipio de Irapuato.

Dicha cifra fue disminuida luego de que en un informe preliminar el Ministerio Público señalara la localización de 32 cuerpos, sin embargo, tras la realización de los análisis forenses se determinó que algunos restos pertenecían a la misma persona, por lo que se confirmó el hallazgo de 31.

Para determinar el número final de cuerpos se llevaron a cabo técnicas avanzadas de individualización antropológica y genética forense, con lo que se posibilitó que 25 ya estén identificados científicamente.

La fiscalía detalló que a los familiares de las personas localizadas se les notificó con respeto y se les brindó acompañamiento.

Además, el Ministerio Público informó que ya se inició el procedimiento para la extinción de dominio del inmueble con el objetivo de evitar la repetición de hechos similares.

La localización de la fosa clandestina se realizó en un cateo por parte de autoridades ministeriales. Crédito: X/@FGEGUANAJUATO

Cabe señalar que la localización de la fosa clandestina se llevó a cabo durante una diligencia de cateo en el inmueble realizado del 30 de julio como parte de una investigación por el delito de homicidio.

Durante la intervención se llevaron a cabo labores de búsqueda por parte de agentes de investigación criminal y equipos especializados en criminalística, arqueología y antropología forense.

*Información en desarrollo...

