México

Fans de Dalílah Polanco acusan a La Casa de los Famosos de querer mostrar a la actriz como “villana”

Sus seguidores aseguran que la producción usa títulos tendenciosos y amarillistas para dañar su imagen

Por Jazmín González

Guardar
Fans de la actriz manifestaron
Fans de la actriz manifestaron su desacuerdo con la producción de La Casa de los Famosos México. Crédito: La Casa de los Famosos

Dalílah Polanco se ha convertido en una de las piezas clave de La Casa de los Famosos México, pues desde sus primeros minutos dentro del reality show se mostró con naturalidad y humor ante sus compañeros.

Los primeros días el público especuló que su control en la cocina podría ocasionar problemas con sus compañeros, pero hasta ahora, parece sobrellevar la situación y sentirse cómoda.

Sin embargo, su grupo de seguidores aseguró en redes sociales que la producción quiere hacer creer que la actriz es la “villana” de la temporada con títulos tendenciosos en el material que comparten.

Aseguran que la producción quiere
Aseguran que la producción quiere poner como la "villana" a Dalílah Polanco. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Fans defienden a Dalílah Polanco y aseguran que no es la “villana” de la tercera temporada

A través de la cuenta del grupo de seguidores de la actriz, se compartió un comunicado en el que se expresó la preocupación por los títulos “amarillistas en las publicaciones digitales de las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos México”.

De acuerdo con sus fans, ese tipo de acciones buscan dañar la imagen pública de la famosa y tergiversar su participación en el reality show.

“Dalílah es una mujer auténtica, solidaria, frontral y comprometida con el juego (...) Lo que se ha comunicado desde canales digitales, bajo la dirección de Mario de la Rosa, responsable de Televisa Digital, no representa la realidad de lo que sucede dentro de la casa, ni refleja el verdadero carácter de Dalílah”, se lee en el comunicado.

(Captura de patalla)
(Captura de patalla)

A través del documento que circula en redes sociales, también se explica que ese tipo de contenido construye una historia manipulada, “donde se le señala como la villana” cuando la realidad es muy distinta.

Por lo que se asegura que al ver el 24/7 se puede conocer la verdadera personalidad de Dalílah Polanco dentro del reality show. Además, agregan que el hecho de que no fue nominada por ninguno de sus compañeros en la primera gala refleja la buena actitud que tiene.

“En este juego caben todas las personalidades. Queremos un verdadero reality, que entretenga y divierta, por lo tanto, pedimos respeto por Dalílah, para cada habitante y para el esfuerzo emocional, físico y humano que cada uno hace día a día dentro de la casa”, concluyen.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Hasta el momento, la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México no se ha manifestado al respecto, pero varios de los internautas externaron su opinión y apoyaron la postura de los fans de la actriz, pero también hubo quienes señalaron que todo podría cambiar tras su integración al ‘cuarto día’.

Temas Relacionados

Dalílah PolancoLa Casa de los FamososLa Casa de los Famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Sigue de cerca todo lo que ocurre en el 24/7: ‘La jefa’ hace la primera llamada para la segunda noche de nominación

La Casa de los Famosos

Quién es Jaime Cantón Rocha, el primer diputado LGBT+ que presidirá un Congreso local

El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) fue electo de manera unánime por legisladores del Congreso del estado de Baja California

Quién es Jaime Cantón Rocha,

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga destapa que tuvo un doloroso cáncer

El periodista sorprendió al contar por primera vez que enfrentó una dura batalla contra el cáncer de colon tras una operación de emergencia, un episodio que mantuvo en secreto durante más de treinta años

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

El sacerdote fue atacado a tiros cuando salía de oficiar una misa en San Cristóbal de las Casas

Sentencian a 20 años de

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan los boletos para ver las peleas en el Palacio de los Deportes

El evento reunirá a diferentes creadores de contenido para protagonizar una noche llena de combates

Supernova Strickers 2025: cuánto cuestan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a 20 años de

Sentencian a 20 años de prisión al autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Detienen a “El Alfa”, objetivo prioritario, exagente de seguridad, y a 26 personas ligadas al CJNG en Edomex

Fiscalía de Guanajuato confirma hallazgo de 31 cuerpos en fosa clandestina de La Calera, 25 ya fueron identificados

Quiénes son los tres líderes del Cártel del Noreste sancionados por EEUU

Defensor de migrantes detenido en Chiapas estaría ligado a red de polleros de tráfico de personas, confirma SSPC

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Facundo y Mariana Botas comienzan las estrategias para la nominación de hoy 6 de agosto

Tras sufrir neumonía, Joaquín López-Dóriga destapa que tuvo un doloroso cáncer

Aleks Syntek causa polémica por afirmar que se avergonzaba por sonar mucho en radio: “Te ganas enemistad”

La Hora de la Desaparición: esta es la clasificación de la película de terror recién estrenada en salas de México

Survivor México: quién gana la recompensa hoy 6 de agosto

DEPORTES

De dónde es Osmar Olvera:

De dónde es Osmar Olvera: el clavadista campeón mundial aclaró la polémica

Histórico entrenador italiano cuestiona el rendimiento de Santiago Gimenez en el Milan: “Dejó algunas dudas”

Pumas pierde con el Inter Miami y queda eliminado de la Leagues Cup

Leagues Cup: por qué América fue eliminado antes de disputar su último partido de la primera ronda

Óscar Valdez regresa al ring y así le fue en su última pelea al lado de Eddy Reynoso