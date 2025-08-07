Fans de Dalílah Polanco acusan a La Casa de los Famosos de querer mostrar a la actriz como “villana”

Fans de la actriz manifestaron su desacuerdo con la producción de La Casa de los Famosos México. Crédito: La Casa de los Famosos

Dalílah Polanco se ha convertido en una de las piezas clave de La Casa de los Famosos México, pues desde sus primeros minutos dentro del reality show se mostró con naturalidad y humor ante sus compañeros.

Los primeros días el público especuló que su control en la cocina podría ocasionar problemas con sus compañeros, pero hasta ahora, parece sobrellevar la situación y sentirse cómoda.

Sin embargo, su grupo de seguidores aseguró en redes sociales que la producción quiere hacer creer que la actriz es la “villana” de la temporada con títulos tendenciosos en el material que comparten.

Aseguran que la producción quiere poner como la "villana" a Dalílah Polanco. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Fans defienden a Dalílah Polanco y aseguran que no es la “villana” de la tercera temporada

A través de la cuenta del grupo de seguidores de la actriz, se compartió un comunicado en el que se expresó la preocupación por los títulos “amarillistas en las publicaciones digitales de las cuentas oficiales de La Casa de los Famosos México”.

De acuerdo con sus fans, ese tipo de acciones buscan dañar la imagen pública de la famosa y tergiversar su participación en el reality show.

“Dalílah es una mujer auténtica, solidaria, frontral y comprometida con el juego (...) Lo que se ha comunicado desde canales digitales, bajo la dirección de Mario de la Rosa, responsable de Televisa Digital, no representa la realidad de lo que sucede dentro de la casa, ni refleja el verdadero carácter de Dalílah”, se lee en el comunicado.

(Captura de patalla)

A través del documento que circula en redes sociales, también se explica que ese tipo de contenido construye una historia manipulada, “donde se le señala como la villana” cuando la realidad es muy distinta.

Por lo que se asegura que al ver el 24/7 se puede conocer la verdadera personalidad de Dalílah Polanco dentro del reality show. Además, agregan que el hecho de que no fue nominada por ninguno de sus compañeros en la primera gala refleja la buena actitud que tiene.

“En este juego caben todas las personalidades. Queremos un verdadero reality, que entretenga y divierta, por lo tanto, pedimos respeto por Dalílah, para cada habitante y para el esfuerzo emocional, físico y humano que cada uno hace día a día dentro de la casa”, concluyen.

(Captura de pantalla)

Hasta el momento, la cuenta oficial de La Casa de los Famosos México no se ha manifestado al respecto, pero varios de los internautas externaron su opinión y apoyaron la postura de los fans de la actriz, pero también hubo quienes señalaron que todo podría cambiar tras su integración al ‘cuarto día’.