México

¿Cómo tramitar la beca para estudiantes de escuelas privadas?

Padres de familia podrán solicitar apoyo económico para escuelas privadas en el Estado de México

Por Merary Nuñez

La Beca de Exención Total o Parcial de Colegiatura facilita el acceso a escuelas privadas en el Estado de México.

El ciclo escolar 2025‑2026 se aproxima, marcando el inicio de una nueva etapa para estudiantes y familias del Estado de México.

Bajo este contexto, se presenta una alternativa relevante para quienes buscan apoyar la educación de sus hijos en instituciones privadas vinculadas al sistema educativo estatal.

La Beca de Exención Total o Parcial de Colegiatura representa una opción de apoyo económico que puede significar un alivio considerable para numerosas familias, facilitando el acceso y la permanencia de los alumnos en escuelas particulares.

Esta iniciativa busca reducir la carga financiera asociada al pago de colegiaturas, promoviendo la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento académico de quienes forman parte de la comunidad educativa mexiquense.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex habilitó el registro en línea por niveles educativos:

  • Preescolar: Del 28 de julio al 1 de agosto del 2025.
  • Primaria: del 4 al 8 de agosto de 2025.
  • Secundaria general y técnica: Del 11 al 15 de agosto 2025.

El proceso comienza llenando el formato en línea y cargando los documentos en PDF.

Al finalizar, se debe imprimir el comprobante y guardar el folio que otorga el sistema, esencial para realizar consultas posteriores.

¿Qué documentos necesitas?

Los padres o tutores deben preparar, escanear y presentar los siguientes documentos en formato vertical:

  1. Formato de solicitud.
  2. Identificación oficial vigente con fotografía del tutor.
  3. Acta de nacimiento del alumno.
  4. CURP del estudiante.
  5. Boleta de evaluación oficial del ciclo escolar 2024‑2025 (ambos lados).
  6. Constancia de inscripción para el ciclo escolar 2025‑2026, firmada por el director y con sello oficial.
  7. Constancia de ingresos (emitida por empleador o entidad gubernamental; no son válidas declaraciones SAT ni estados bancarios).

Requisitos académicos y de elegibilidad

  • La beca ofrece exención total o parcial del pago de colegiatura para el ciclo escolar.
  • Se otorga una sola vez por familia, independientemente de cuántos hijos estén inscritos.
  • El alumno debe haber obtenido un promedio mínimo de 8.5 durante el ciclo escolar anterior. Este requisito no se aplica a preescolar ni a quien ingresa a primer grado de primaria

Los resultados de la convocatoria se darán a conocer en línea entre el 27 y el 31 de octubre de 2025, en la página oficial de la Secretaría de Educación del Estado de México.

Si tu hijo resulta seleccionado, la beca será aplicada de manera retroactiva al inicio del ciclo escolar, cubriendo el número total de mensualidades correspondientes

