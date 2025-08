Abogado de Ovidio Guzmán acusa amenazas tras pleito con México y asegura: “No tenía agenda política”

| Jovani Pérez / Infobae México

Jeffrey Lichtman, abogado defensor de Ovidio Guzmán, quedó en el centro de una polémica internacional luego de que declaraciones que realizó tras la confesión de culpabilidad de su cliente en Estados Unidos provocaran una dura reacción del Gobierno de México que culminó en el anuncio de una demanda por difamación por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lichtman regresó a su podcast Beyond the Legal Limit, en donde aprovechó para relatar cómo su participación en una conferencia de prensa en Chicago culminó en una controversia internacional. En su intervención, el abogado sostuvo que solo buscaba defender los derechos de su cliente y negó tener una agenda política.

De la defensa legal a la disputa política

La situación escaló luego de que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarara culpable de varios cargos de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos el pasado 11 de julio. Al finalizar la audiencia, Lichtman realizó declaraciones ante la prensa y en redes sociales en donde afirmó que el gobierno mexicano era el “brazo de relaciones públicas de una organización del narcotráfico”, lo que provocó una reacción inmediata en México.

Foto: Infobae México / Jesús Aviles

Sin embargo, en su podcast Lichtman acusó que tras los dimes y diretes, ha comenzado a recibir amenazas y afirmó que ha sido censurado: “Lo que ocurrió después fue muy sorprendente. Amenazas, insultos, ataques de una prensa servil alineada con el gobierno mexicano, que vino contra mí. No voy a quedarme callado. Dije lo que tenía que decir, y lo hice. No es nada personal”.

Lichtman explicó que su única intención al hacer esas declaraciones era proteger los derechos procesales de sus clientes, la familia Guzmán, y que su participación pública surgió al considerar que líderes extranjeros intentaban influir en el proceso judicial.

Lichtman ofreció disculpas si su discurso fue percibido como ofensivo y aclaró que no tenía intenciones personales contra el gobierno mexicano. Señaló que la política en México no es un tema de su interés ni de su expertise y que, antes del conflicto, desconocía incluso los nombres de los principales partidos del país. Esto, afirmó, demuestra que su intervención no buscaba influir en asuntos políticos locales.

El mensaje de Jeffrey Lichtman en su cuenta de IG, donde se dice "orgulloso" de representar a Ovidio Guzmán. (Captura de pantalla)

“Ciertamente pido disculpas por mi lenguaje duro, si lo hubo. Repito, no es nada personal. No me interesan la política mexicana, de verdad... antes de esto ni siquiera sabía los nombres de los dos partidos que están enfrentados en México. No es una región del mundo sobre la que tenga mucho conocimiento”.

El abogado también enfatizó los principios legales estadounidenses y criticó los intentos por restringirlos: “En Estados Unidos tenemos algo llamado libertad de expresión. Tenemos algo llamado derecho a defensa. Esto es Estados Unidos, no un país tercermundista donde políticos de poca monta intentan destruir los derechos constitucionales de las personas para permanecer en el poder, tratando de silenciar a sus críticos usando todo el aparato del Estado y los medios públicos”.

Lichtman además quiso dejar claro que nunca quiso ser el centro de la noticia: “no quiero ser la noticia respecto a mi cliente o lo ocurrido. Nunca quiero”. Agregó que, ante la repercusión del caso, ahora cuenta con “bastantes nuevos oyentes” en México y manifestó: “mi respeto por ellos ha crecido exponencialmente”.

El caso cobró una dimensión diplomática tras declaraciones de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, quien anunció que procederá legalmente contra Lichtman por presunta difamación. Sheinbaum enfatizó en conferencia de prensa que no dialogará con el defensor de un narcotraficante, acusando al abogado de actuar como vocero de intereses criminales. La presidenta señaló: “Vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque esto no se puede dejar pasar”.

El trasfondo: acuerdos judiciales y tensiones bilaterales

Jeffrey Lichtman, abogado de alto perfil y representante legal de la familia Guzmán. (Anayeli Tapia/Infobae)

La confesión de Ovidio Guzmán marca un hecho inédito, ya que por primera vez uno de los hijos de “El Chapo” firma un acuerdo con fiscales estadounidenses.

Ovidio y sus hermanos, conocidos como “Los Chapitos”, son señalados como líderes de una facción del cártel de Sinaloa. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, designó a ese grupo como organización terrorista extranjera, lo que ha generado fricciones adicionales en la relación bilateral.

Sheinbaum también criticó la “falta de coherencia” de las autoridades estadounidenses al negociar un acuerdo con miembros de una agrupación que, según ellas mismas, representa una amenaza terrorista.

El caso permanece bajo la atención pública mientras las autoridades mexicanas y las estadounidenses intentan cerrar frentes para combatir el crimen organizado.