Olivia Collins rompió el silencio tras convertirse en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2025

La actriz se mostró feliz y celebró haber salido de la casa más famosa de México. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del domingo 3 de agosto reunió a millones de espectadores que siguen de cerca la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. En una jornada marcada por la tensión, la primera gala de eliminación mantuvo la incertidumbre dentro y fuera de la famosa casa.

El formato, que exige estrategias y alianzas desde el inicio, permitió al público participar a través de su voto, definiendo el rumbo de los participantes en una de las competencias más vistas del país.

En este contexto, Olivia Collins se convirtió en la primera habitante en abandonar la competencia. Nominada por sus compañeros en la dinámica de mitad de semana, la actriz no logró el respaldo suficiente de la audiencia, lo que determinó su salida temprana del reality. El momento de su despedida estuvo cargado de emociones y sorpresa, sobre todo para sus compañeros como para los seguidores del programa, pues la mayoría se había posicionado contra Adrián Di Monte.

Adrían Di Monte, Elaine y Priscila volvieron a la competencia. (Captura de pantalla YouTube)

Por lo que la eliminación de la actriz genera nuevas interrogantes sobre el rumbo de la competencia y redefine el juego entre los famosos que continúan en la casa. El ambiente, marcado por alianzas inestables y desacuerdos, ahora se ve sacudido por la primera baja.

Tras salir de la casa más famosa de México, Olivia subió al vehículo que la trasladó al estudio para su primer encuentro con los conductores y para conectarse nuevamente con sus compañeros, a quienes les dedicó algunas palabras.

“Soy muy feliz... estoy muy agradecida de pertenecer a la Casa de los Famosos México en esta temporada y me quedo agradecida, bendecida porque fue maravilloso. Vencí mis miedos, que me faltan muchos, pero lo que hice esta semana fue toda una revolución de emociones. Hay tanto talento allá adentro”, declaró.

La actriz se mostró feliz y al mismo conmovida por su eliminación. (Captura de pantalla YouTube)

Al volverse a encontrar con el resto de los participantes a través de una videollamada, Collins les deseó lo mejor en la competencia. “Hermosos, todos tienen un gran talento. Mis respetos y admiración para todos ustedes, me enseñaron mucho. Lo intenté pero no se pudo, pero me los llevo aquí o adentro, gracias por tanto conocimiento”, comentó la actriz.

Por su parte, Facundo fue quien le respondió el mensaje de cariño, “Nos sorprendió cuando abrió las puertas de su corazón. A mí me gusta la gente como Olivia, que no se anda con rodeos, creo que nunca se le acercó a nadie por quedar bien, fue lo más auténtico en esta casa”, expresó el comediante.

¿Quiénes son sus favoritos para ganar?

En la post gala de eliminación, Olivia Collins compartió sus impresiones sobre su paso por el reality. Comentó que, aunque no se considera la más divertida del grupo, se sintió orgullosa de haber aceptado el reto y de mostrar quién es realmente.

Reconoció que convivir con tantas personas y enfrentar situaciones inesperadas la llevó a momentos difíciles, incluso contó que llegó a vomitar varias veces, pero valoró el aprendizaje que le dejó la experiencia. Sin embargo, fue franca y aseveró que no extrañará a nadie.

Además, Olivia destacó el cariño y apoyo que recibió de sus compañeros, especialmente de Alexis Ayala, Facundo y Abelito, con quienes sintió una conexión especial.

Aunque ahora está fuera de la competencia, confía en el talento y la energía de los participantes que continúan, mencionando a Dalílah, Facundo, Abelito, El Guana y Shiky como posibles ganadores.