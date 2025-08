Brugada entrega Ingreso Ciudadano Universal en CDMX: de qué trata esta pensión de 2 mil pesos bimestrales

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México realizó la entrega de Ingreso Ciudadano Universal en la capital del país. Crédito: X/@Ines_GONI.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, realizó la entrega de ‘Ingreso Ciudadano Universal’ en la capital del país.

Los beneficiarios de este programa social, el cual fue creado a finales del año pasado, recibieron su tarjeta de apoyo durante un evento masivo en el Monumento a la Revolución Mexicana.

De manera bimestral, los beneficiarios recibirán en su respectiva tarjeta un total de 2 mil pesos bimestrales.

Para acceder a este programa social únicamente es necesario contar con dos requisitos, que son: vivir en la Ciudad de México y tener de 57 a 59 años de edad ya cumplidos.

Personas de 57 a 59 años de edad pueden solicitar este apoyo social del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: X/@Ines_GONI.

Por lo tanto, esta pensión es para personas adultas de este rango de edad. La finalidad es apoyar económicamente a este grupo de la población para que tengan garantizada una ayuda económica antes de ingresar a los Programas del Bienestar del Gobierno de México.

Brugada, durante su evento en el Monumento a la Revolución, destacó la creación de ‘Ingreso Ciudadano Universal’ para las personas de 57 a 59 años en la Ciudad de México, mencionando que es un programa social para beneficiar a la población que más lo necesita y es la única entidad en el país que entrega este recurso a este grupo de edad.

Como se mencionó anteriormente, ‘Ingreso Ciudadano Universal’ otorga una cantidad de 2 mil pesos a cada beneficiario, los cuales son depositados en sus respectivas tarjetas.

Ingreso Ciudadano Universal otorga a personas de 57 a 59 años de edad un total de 2 mil pesos bimestrales. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Más de 7 mil personas reciben el apoyo de ‘Ingreso Ciudadano Universal’

Un total de 7 mil 700 personas recibieron la mañana de este lunes 4 de agosto el apoyo de ‘Ingreso Ciudadano Universal’ en la Ciudad de México.

La exalcaldesa de Iztapalapa manifestó que se busca que este programa sea universal para toda la Ciudad de México para 2026 y cada vez se integran nuevas personas de 57 a 59 años de edad.

Este programa beneficia a personas de 57 a 59 años de edad de la capital del país. (Crédito: X/@ClaraBrugadaM)

Para poder ingresar al programa social ‘Ingreso Ciudadano Universal’ en la Ciudad de México y recibir 2 mil pesos bimestrales, esto tienes que hacer:

- Tener al momento de la inscripción al programa 57 años cumplidos a 59 años 10 meses.

- Radicar permanentemente en la Ciudad de México.

- No contar con otras ayudas económicas gubernamentales de la misma naturaleza.

- La solicitud de incorporación al programa será personal y directa por la persona interesada.

Presentar original y entregar fotocopia al momento de la inscripción al programa de la siguiente documentación, la cual formará parte integral del expediente:

a) Identificación oficial vigente con fotografía. (Credencial de elector del INE, Cédula Profesional, pasaporte).

b) Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).

c) Clave única del registro de población (CURP), en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial.

d) Comprobante de domicilio vigente con antigüedad no mayor a tres meses (recibo telefónico, agua, contrato de arrendamiento, constancia de residencia, etc.) en caso de que no sea visible en la identificación oficial.