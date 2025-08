Sofía Niño de Rivera explica por qué el mensaje del ‘Chicharito’ Hernández es importante: “Necesitamos a alguien así”

(IG: @ch14_ // Captura de YouTube: Unicable)

Las reflexiones de Javier ‘El Chicharito’ Hernández sobre los roles de género en la actualidad siguen dando de qué hablar.

Ahora fueron las conductoras del programa ‘Netas Divinas’ quienes compartieron su opinión al respecto; mientras Daniela Magun criticó al futbolista por su visión machista, Sofía Niño de Rivera explicó por qué es importante que personas con esta mentalidad hagan público su mensaje.

El futbolista compartió un consejo para las mujeres |IG: @ch14_

“Cuando salen comentarios así de pend*jos son buenos para el mundo porque abren una conversación bien interesante. Entonces tiene que haber este tipo de personas que están super desconectadas de la realidad, que viven en un mundo muy específico con personas que quién sabe con qué los están alimentando, pero el wey es un adulto, entonces toma decisiones él solo”, comenzó la también standupera.

Y añadió: “Necesitamos que alguien así de pend*jo diga lo que dijo y que entonces el mundo se despierte”.

Las conductoras de 'Netas Divinas' hablaron sobre el polémico mensaje del futbolista sobre las mujeres |YT: Unicable

Según Sofía Niño de Rivera, el mensaje del Chicharito Hernández no solo provocó que tanto mujeres como hombres explicaran por qué está mal, también destapó a quiénes piensan igual que él: “Entonces empiezas a juntarte con las personas correctas”.

Daniela Magun confesó que antes de esta controversia pensaba que ya no existía ese grado de machismo en la actualidad, mientras que Consuelo Duval confesó que sintió compasión por el futbolista.

El delantero mexicano dijo estar reflexionando sobre sus recientes declaraciones. (Jovani Pérez)

“Es una realidad que existe, que no la queramos ver es otra cosa (...) Me dio un poquito de compasión. Este niño, pobrecito, cayó en manos equivocadas, su asesor de imagen está un poco fuera de lugar y qué gacho cuando fuiste un futbolista que todo México te apoyaba”, dijo.

¿Qué pasó con el Chicharito Hernández tras la polémica que desató su comentario sobre las mujeres?

El futbolista no solo desató críticas, también perdió colaboraciones con marcas y recibió una sanción por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

Derivado de ello, Hernández publicó un comunicado en donde lamentó su comentario y refrendó su disposición a aprender.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”, se lee.