Revelan que Wendy Guevara podría quedar fuera de La Casa de los Famosos México tras quejas de Ricardo Margaleff

La Casa de los Famosos México ya está dando de qué hablar a solo unos días de que comenzó el estreno del reality show 24/7.

Sin embargo, en esta ocasión la situación no está relacionada con los participantes, sino con los conductores de las pre y post galas, las cuales están a cargo de la Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Recientemente, se especuló que la integrante de ‘Las perdidas’ podría ser despedida del reality show, pues su compañero estaría cansado de algunas de sus actitudes, pero hasta ahora la información no ha sido confirmada.

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

¿Wendy Guevara será despedida de La Casa de los Famosos México?

Según lo reportado por Inés Moreno, la dinámica entre ambos conductores se ha visto afectada por diferencias de temperamento y estilo de trabajo al que están acostumbrados. Mientras Margaleff se muestra exigente y orientado a que cada emisión salga impecable, Guevara adopta una actitud más relajada, lo que ha generado fricciones.

“Ricardo Margaleff está atacado porque Wendy no está rindiendo como se esperaba, no está aprendiendo a leer el prompter, el pimponeo, como que no se están hallando y a Ricardo le está dando algo”, reveló Inés Moreno.

Y agregó: “Podrían rescindirle el contrato en cualquier momento a Wendy Guevara”.

Odalys Ramírez, Diego de Erice, Galilea Montijo, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

La llegada de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff a la conducción de las galas especiales se produjo tras la salida de Cecilia Galliano y Mauricio Garza, quienes hasta la temporada anterior se encargaban de presentar los segmentos previos y posteriores a la gala principal.

La expectativa era alta, como lo reconoció el propio Margaleff en la presentación oficial realizada por Galilea Montijo: “Yo sí muy nervioso la verdad porque hay mucha expectativa de esta temporada de La Casa de los Famosos México”.

La respuesta del público a la conducción de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff

Mientras algunos espectadores celebran la química entre los nuevos conductores con comentarios como “Amo a Wendy con Marga” y “La mejor dupla”, otros expresan su descontento y piden cambios urgentes: “está muy aburrido, no sé si es Margaleff o los están limitando, pero no me gusta el resultado” y “Oigan está muy aburrido con Margaleff, no me está gustando la pre y post hagan cambios urgentes”.

Ricardo Margaleff, Odalys Ramírez, Wendy Guevara, Diego de Erice y Galilea Montijo en la rueda de prensa del Reality Show de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

También se han leído opiniones que sugieren que la espontaneidad de Guevara se ve afectada por la estructura del programa: “Veo a Wendy Guevara aburrida, sin la chispa de siempre” y “No le pongan un guión a Wendy, así no luce”.