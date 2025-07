Trabajadora sexual trans denuncia agresiones, tortura y amenazas por policías en Naucalpan “Tú no eres mujer, eres cab...”

Fotos: Cuartoscuro

En México una persona trans tienen una esperanza de vida que apenas alcanza los 35 años, menos de la mitad que la del resto de la población.

Esta realidad estructural no solo las margina, sino que también las expone constantemente a violencias físicas, simbólicas e institucionales.

Un ejemplo alarmante de esta violencia se hizo público recientemente a través del testimonio de Michelle Cano, una mujer trans de 34 años y trabajadora sexual en Naucalpan, Estado de México.

Su relato, difundido por el colectivo Mujeres Trans Libres Naucalpan, detalla las agresiones físicas, sexuales y psicológicas que sufrió a manos de elementos policiacos la madrugada del 26 de julio.

De acuerdo con su denuncia, fue interceptada por policías mientras intentaba defender a un hombre que acompañaba a una compañera suya, y posteriormente fue detenida, torturada y amenazada de muerte por los mismos agentes.

El caso de Michelle

Michelle Cano Hernández, mujer trans y trabajadora sexual, denunció agresiones físicas, sexuales y psicológicas por parte de policías en Naucalpan (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

El testimonio de Michelle fue compartido a través de la cuenta de Facebook de su hermana, y posteriormente replicado por Mujeres Trans Libres Naucalpan.

Los hechos ocurrieron el 26 de julio a las 4 de la madrugada, cuando varios policías quisieron llevarse a un hombre que acompañaba a una compañera suya.

“Por defender a un chico que estaba con una compañera mía trabajando, el cual yo no conozco... estábamos en el jaloneo que se lo querían llevar... me subieron a la patrulla en contra de mi voluntad”, relata Michelle.

Después de subir al chico y a Michelle a la patrulla, los agentes solicitaron refuerzos, incluido el apoyo de una policía mujer, quien la agredió físicamente y participó en actos de tortura.

Michelle describió que fue llevada a una zona industrial de la colonia San Pancho, donde sufrió golpes, quemaduras en el cabello, amenazas e insultos transfóbicos.

“Me empezaron a picar, me decían que me iban a sacar las prótesis, el cual me hicieron unos piquetes. La chica me agarraba y me quemaba el cabello”, relató.

Indicó que recibió descargas eléctricas y agresiones en los genitales mientras uno de los agentes le decía: “Tú no eres mujer, entiende wey, tú eres cabrón y tú nunca vas a ser mujer”.

Michelle también fue golpeada con la cacha de una pistola lo que provocó que el lado izquierdo de su rostro se inflamara gravemente.

Michelle denunció que, bajo amenaza, los policías la obligaron a grabar un video acusando falsamente al hombre que acompañaba a su compañera de haberla violado y a desistir de cualquier denuncia contra los propios policías.

Explicó que fue amenazada de muerte ella y su familia si hacía público lo sucedido: “Me amenazaron, que sabían dónde vivía y que si hacía público esto iban a regresar de civiles a matarme; que la amenaza va para todas mis compañeras”.

Michelle relató que la patearon en los testículos tres veces y le dijeron que corriera. “Lo único que hice fue correr y me fui. Tuve que buscar una avenida en la cual corrí sin parar, no voltee, ya no supe nada de los patrulleros”, mencionó.

La actualización del caso

"Queremos justicia por nuestra compañera Michel", menciona la publicación de la colectiva Mujeres Trans Libres Naucalpan Oficial (FB/ Mujeres Trans Libres Naucalpan Oficial)

El pasado 28 de julio se llevó a cabo una manifestación pacífica. Esta fue convocada por la colectiva Mujeres Trans Libres Naucalpan frente al parque Naucalli a las 10 de la mañana.

Hasta el momento, no se ha reportado una postura oficial por parte de las autoridades sobre este caso.

Luisa Esmeralda Navarro Hernández, mejor conocide como Meme Navarro, diputade del Congreso del Estado de México emitió un comunicado a través de sus redes sociales en donde rechaza la agresión a Michelle.

Le diputade Meme Navarro se pronunción al respecto del caso (FB/ Meme Navarro)

“Reitero mi compromiso para seguir trabajando para garantizar que los mecanismos de atención, seguimiento, acompañamiento y procuración de justicia protejan a nuestras poblaciones”, menciona a través de su comunicado.

Navarro reafirmó su compromiso de continuar impulsando una iniciativa de ley que garantice la creación de Áreas para la Atención a las Poblaciones LGBTTTIQNB+ en los 125 municipios del estado.

Asimismo, busca que se tipifiquen los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, y se establezca una Fiscalía Especializada para atender estos delitos.

Ser mujer trans en México

La esperanza de vida de las personas trans en México apenas alcanza los 35 años, menos de la mitad que la del resto de la población (Cuartoscuro)

Según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México, las personas trans en el país tienen una esperanza de vida mucho menor que el resto de la población: mientras que los hombres viven en promedio hasta los 74 años y las mujeres hasta los 79, las personas trans apenas alcanzan los 35 años.

Esta gran diferencia se debe a una serie de dificultades que enfrentan desde edades muy tempranas, especialmente cuando expresan su identidad de género.

El Instituto explica que muchas veces son rechazadas por sus familias, lo que las obliga a dejar sus hogares sin apoyo, sin estudios y sin oportunidades para conseguir un empleo formal.

Esto les quita derechos básicos como la educación, la estabilidad y la posibilidad de tener una vida digna.

Como consecuencia, muchas personas trans, especialmente mujeres, recurren al trabajo sexual como una forma de subsistencia. Aunque este oficio sigue siendo estigmatizado socialmente, debe reconocerse como una labor digna que merece respeto y protección de derechos.

Sin embargo, en la práctica, este trabajo suele desarrollarse en contextos inseguros, sin garantías legales, protección social ni atención médica adecuada.

Esto las expone a enfermedades como el VIH y provoca un deterioro físico y emocional acelerado, afectando gravemente su salud y acortando su vida.