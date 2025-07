El Abelito explica cómo maneja su ‘troca’ en modo bélico aunque se accidentó previo a La Casa de los Famosos México

El Abelito revela que chocó su troca antes de entrar a La Casa de los Famosos México. (Instagram / ViX)

Sin duda alguna Abelito se ha convertido en uno de los pilares de La Casa de los Famosos México a tan solo dos días de iniciada la competencia. Su carisma, su buen humor y las diversas historias que ha contado han encandilado no sólo a los habitantes, sino también a los espectadores.

Durante una conversación entre los habitantes, antes de la prueba de líder, Abelito dio detalles sobre su experiencia tras el volante y reveló que sufrió un accidente automovilístico poco antes de unirse al popular reality de televisión.

El creador de contenido expuso en el programa los retos que ha enfrentado para manejar, la adaptación que le hizo a su “troca” y lo que aprendió a raíz de un percance menor.

En medio de las pláticas que se dan al interior de La Casa de los Famosos, Facundo le preguntó a Abelito si sabía manejar. Abelito respondió que sí, y reveló públicamente la anécdota de su accidente.

El Abelito. (Instagram)

“Sí de hecho choqué mi troca antes de entrar wey, ni me recuerdes”, dijo, cuando le preguntaron si podía manejar.

“Tengo una prótesis de pierna que son pedales. Haz de cuenta que son como colchoncitos que se ponen en el asiento y es eléctrico y ya lo arrimo, casi voy en el motor”, dijo entre risas. “Y son unos pedales que los pongo y los aprieto con unas tuerquitas”.

Sin embargo, explicó que una de las veces que ha chocado su camioneta fue porque no apretó correctamente las tuercas.

“Una vez no lo apreté bien y se me zafó el freno. Y saliendo de un estacionamiento y le di un besito a un carro, no sabes qué vergüenza. Desde ahí aprendí que tenía que apretarlos bien cada vez que viajaba. Ya que los aseguró entonces me monto”, dijo.

“Ya nomás un pinche corridito bueno y ya”, continuó Abelito. “Depende el corrido que traigas, depende la velocidad”.

Abelito dijo que al principio sí le gustaba ir a toda velocidad, escuchando corridos en modo bélico, pero que después aprendió que conducir es toda una responsabilidad.

El Abelito en La Casa de los Famosos México 2025. (ViX)

“Le bajé, al principio quería vivir la experiencia y todo, pero me di cuenta que es una responsabilidad, hay que tenerle respeto”, afirmó.

Originario de Zacatecas, Abelito inició su carrera como tiktoker durante la pandemia y pronto se volvió viral en redes sociales gracias a su carisma y sinceridad al hablar sobre su vida y condición física.

La presencia de Abelito en La Casa de los Famosos México ha servido para abrir conversaciones sobre inclusión y autonomía. Pero sobre todo ha traído mucha diversión no sólo a sus compañeros, sino también a todos aquellos que están al pendiente en el 24/7 del programa.