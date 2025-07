Sheinbaum defiende vacaciones de políticos de Morena en Europa, pero reitera política de humildad de la 4T

Sheinbaum afirmó que los políticos morenistas han pagado sus vacaciones con sus propios recursos. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió que los diputados, senadores y políticos de Morena en general vacacionen en Europa, luego que legisladores como Ricardo Monreal y Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), han sido criticados por viajar a España y Portugal, a pesar de la política de austeridad del Movimiento de la Cuarta Transformación.

En su conferencia de prensa mañanera, la mandataria dijo que todas las personas en general tienen derecho a vacacionar, siempre y cuando no utilicen recursos públicos para financiar sus viajes.

Sin embargo, recalcó la política de Morena sobre ejercer el poder con humildad y demostrarlo en cualquier acción que realicen quienes pertenecen al Movimiento de la Cuarta Transformación.

“Mientras sean recursos personales no públicos, por que eso sí ya tendrían otra connotación, pues las personas tienen derecho a vacacionar, mi posición y siempre lo he dicho y así nos evalúa el pueblo siempre, es que el ejercicio del poder en la Cuarta Transformación debe ser con humildad, el poder es humildad, y eso tiene que mostrarse en cualquier acción que desarrollamos, lo importante también es que se garantice, y así es en estos casos que han sido públicos, es que sus vacaciones son pagadas con sus recursos no hay uso de recursos públicos”, dijo en Palacio Nacional.

Afirmó que ella no le da instrucciones a los legisladores; no obstante, aseveró que los funcionarios señalados no están cometiendo ningún delito.

“No, a ver, cada quien necesitamos evaluación de la gente, todos, pero el movimiento es muy fuerte y se sabe donde están los principios, eso es lo importante

“(...) Yo no le doy instrucciones más que a mi gabinete para desarrollar las actividades que teneos que desarrollar en función de nuestro programa de gobierno, entonces, yo no le doy instrucciones a los diputados o, lo que sí digo es lo que pienso ¿Y qué pienso? Que el poder es humildad y hay que ejercerlo de esa manera, ahora no se está cometiendo ningún delito, por que finalmente se están utilizando sus propios recursos para irse de vacaciones, cada quien actúa de acuerdo a su visión, pero el movimiento es muy fuerte y la gente pues a cada quien lo valora y lo evalúa”, concluyó.