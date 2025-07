Policías resguardan estatua de Florinda Meza en Zacatecas el día de la convocatoria para tirarla

(IG: @florindamezach1)

Un grupo de habitantes de Juchipila, localidad situada en el estado de Zacatecas, se organizó recientemente para tirar una estatua dedicada a la reconocida actriz Florinda Meza. Esta escultura se ha convertido en objeto de controversia desde que detalles de la vida privada de la actriz salieron a la luz pública.

El debate en torno a la figura de Florinda Meza alcanzó un nuevo nivel de intensidad con el estreno de la serie biográfica Sin querer queriendo, centrada en la vida de Chespirito y transmitida a través de la plataforma Max.

La iniciativa para derribar el monumento surgió dentro de un grupo de Facebook, donde algunos usuarios convocaron a una reunión masiva el 24 de julio, con el fin de tumbar la estatua.

Sin embargo, la convocatoria no logró reunir a una multitud, pues apenas acudieron unos pocos participantes al lugar. Además, una presencia policial impidió cualquier intento de dañar la obra.

El escultor Victor Hugo Yañez Piña, responsable de la pieza y conocido por su trabajo hiperrealista en retrato escultórico, ofreció una entrevista a De Primera Mano. Explicó: “Yo creo que quitarla no es decisión de ellos, no deberían hacerlo porque es un tributo a su éxito como actriz, no a su vida personal, eso es algo en lo que yo no me meto”.

La estatua fue instalada como reconocimiento a la trayectoria profesional de Florinda Meza, aunque las recientes declaraciones y hechos vinculados a su vida personal han generado nuevas divisiones entre los vecinos de Juchipila y los seguidores del universo de Chespirito. Mientras algunos defienden el valor artístico y cultural de la obra, otros insisten en que la polémica privada ha empañado el motivo original del homenaje.

Finalmente, la estatua sigue en su lugar y todo parece ser simplemente una broma de internet que no trascendió.

Los personajes más famosos de Florinda Meza

Florinda Meza

Florinda Meza es una actriz mexicana recordada por su participación en los icónicos programas creados por Roberto Gómez Bolaños. Destaca especialmente por su papel de Doña Florinda en “El Chavo del 8”, la vecina de carácter fuerte y madre protectora de Quico. Este personaje se convirtió en uno de los más emblemáticos de la televisión latinoamericana.

Otro personaje relevante de Meza es La Chimoltrufia, de “Chespirito”, una mujer humilde y simpática que aparecía en el segmento “Los Caquitos”. Su estilo de hablar y su actitud ingenua la volvieron muy popular entre el público. Además, Florinda Meza interpretó a otras figuras en los programas de Gómez Bolaños, como la Señorita Irma y la Popis, ampliando su repertorio cómico.

Gracias a estos personajes, Meza se consolidó como una figura indispensable en la historia de la comedia televisiva en español.