SAT 2025: esta es la razón por la que deberías revisar con frecuencia el buzón tributario

El buzón tributario es una herramienta establecida en el Código Fiscal de la Federación. Crédito: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

La modernización de los servicios fiscales ha convertido al buzón tributario en una herramienta esencial para millones de contribuyentes en México. Este sistema digital, implementado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no solo agiliza los trámites, sino que garantiza una comunicación directa y segura entre las autoridades fiscales y quienes están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El Código Fiscal de la Federación establece en el artículo 17-K que todas las personas físicas y morales inscritas en el RFC “tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria”.

La importancia de revisar de manera constante el buzón tributario radica en las obligaciones y consecuencias legales que puede implicar no hacerlo. De acuerdo con la propia ley, el buzón tributario permite que “la autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido y podrá enviar mensajes de interés”. Por este motivo, cualquier aviso oficial transmitido por esta vía adquiere validez legal inmediata en cuanto el contribuyente es notificado.

Es obligación del contribuyente revisar el buzón tributario después de que reciban un aviso electrónico. Crédito: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

No solo el SAT utiliza este canal los contribuyentes tienen la posibilidad, a través del buzón tributario, de “presentar promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal”. Esto simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales y mejora la accesibilidad a servicios y consultas personalizadas..

El artículo indica que quienes tengan asignado un buzón tributario “deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria a cualquiera de los mecanismos de comunicación que el contribuyente registre de los que se den a conocer mediante reglas de carácter general”. Esto significa que ignorar los avisos electrónicos puede traducirse en perder plazos importantes para responder o ejercer derechos frente a la autoridad fiscal.

Los contribuyentes pueden presentar solicitudes a través del buzón tributario. Crédito: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

Como parte de la seguridad y funcionamiento del sistema, la autoridad enviará, por única vez, un “aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste”. Además, es obligación del contribuyente “habilitar el buzón tributario, registrar y mantener actualizados los medios de contacto,...”.

Si no se cumplen estos requisitos —ya sea por no habilitar el buzón, mantener datos incorrectos o no actualizarlos—, se considerará que el contribuyente se opone a la notificación y la autoridad podrá recurrir a métodos alternativos para notificar, según lo estipulado en el Artículo 134 del Código Fiscal, es decir, estrados.