Piden retirar retrato en sala especial de Javier López Zavala, expolítico acusado por el feminicidio de Cecilia Monzón

La "Sala de Secretarios" fue inaugurada durante la administración de Sergio Salomón Céspedes. (Foto: X/@armentapuebla_)

Este 22 de julio de 2025, la Colectiva Por las Mujeres de Puebla publicó en sus redes sociales la convocatoria a través de la cual solicitan de manera formal el “retiro de la fotografía de Javier López Zavala del salón de ex secretarios ubicado en Casa Aguayo, del gobierno del estado de Puebla”.

La colectiva enfatiza que su petición está fundamentada “en el hecho de que el ex funcionario fue sancionado penalmente por el delito de violencia familiar en contra de la activista y abogada Cecilia Monzón”, quien además, es acusado por el feminicidio de la activista, ocurrido el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula.

También consideran que el retrato de López Zavala, “contradice los principios de justicia, respeto a los derechos humanos y compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Recalcan que esta acción es una demanda legitima, además, es necesaria para eliminar la violencia simbólica que persiste en los espacios públicos, “mantener el retrato de una persona condenada por ejercer violencia familiar implica una revictimización y envía un mensaje de tolerancia ante conductas que deben ser firmemente rechazadas por el Estado”.

Afirman que su petición está respaldada por el gobernador Alejandro Armenta, quien el pasado 20 de julio, fue cuestionado por su postura sobre este tema, fijando postura: “Claro que sí estamos de acuerdo, ya lo está viendo el secretario de Gobernación”.

La Colectiva recordó que también tiene el respaldo de la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien el lunes 21 de julio, reiteró su apoyo a esta petición, recordando que López Zavala lleva tres años en prisión y es un “violentador” que ya ha sido sentenciado.

La colectiva publicó la petición en Change.org. (Instagram/@criminologiafeminista)

De esta forma, la Colectiva mencionó que el respaldo de Armenta y de Citlalli Hernández demuestra “voluntad institucional para tomar medidas coherentes con el respeto y protección a los derechos de las mujeres”.

Cabe recordar que la inauguración de la Sala de Secretarios se llevó a cabo durante el gobierno de Sergio Salomón Céspedes, con el objetivo de rendir homenaje “a quienes han tenido el honor de encabezar esta Secretaría”.

La inauguración de la sala fue criticada debido a que el caso por el feminicidio de la abogada Cecilia Monzón sigue sin justicia, y en aquel momento, ni siquiera habían comenzado las audiencias para juzgar a los implicados en el crimen, debido a los amparos tramitados por los acusados.

En abril de este año, se inició el juicio en contra de López Zavala, sin embargo, a la fecha, sigue sin llegar a sentencia. La solicitud está activa en el portal de Change.org.