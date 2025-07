Explota local comercial en la colonia Condesa en CDMX, hay dos lesionados

Explosión en Pollos Río sucursal Condesa. Foto: Jaqueline Viedma, Infobae

El día de hoy el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó sobre un reporte de una explosión en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La información hasta el momento indica que el siniestro se suscitó en la sucursal de Pollos Río en la colonia Condesa, en Patriotismo y Sombrerete, sucursal abierta desde 1946. En redes sociales ya circulan imágenes del momento exacto:

Se registró una explosión en un local comercial de la colonia Condesa, de la CDMX lo que dejó 2 heridos. Crédito: @hookale2

En el lugar se encuentra personal de Seguridad Pública de la alcaldía Cuauhtémoc, Protección Civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Elementos de seguridad apoyan en explosión en colonia Condesa. Foto: Jaqueline Viedma, Infobae

Se dio a conocer que los heridos fueron un peatón y un empleado de la rosticería, asimismo, hay daños en viviendas y dos vehículos cercanos, cabe mencionar que la sucursal también se encuentra en una zona donde convergen estudiantes, trabajadores y varios transeúntes.

Ante la situación, Andrea Molina, dueña de uno de los vehículos afectados comentó que no hay certeza sobre quien pagará los daños, “me han dicho que todo lo tiene que ver el seguro, que el seguro se tiene que contactar con el seguro de Pollos Río, porque como no es parte de la alcaldía, la alcaldía no es parte de eso; en otros lados dicen que se lo van a llevar al corralón y que el corralón corre por nuestra cuenta” por lo que “estamos esperando a que nos digan bien qué procede”.

Viviendas afectadas por explosión de Pollos Río. Foto: Jaqueline Viedma, Infobae México

En cuanto a las viviendas localizadas entre las calles Sombrerete y Zitácuaro, tampoco se registraron heridos ni crisis nerviosas, preliminarmente se estima que el daño no es estructural y solo afecta a la fachada.

Viviendas afectadas por explosión de Pollos Río. Foto: Jaqueline Viedma, Infobae

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió al lugar para ofrecer el informe de seguridad, en entrevista para Infobae México indicó que los heridos fueron trasladados por las ambulancias de Benito Juárez y Cuauhtémoc, siendo el último, llevado al hospital San Ángel Inn.

Alessandra Rojo de la Vega ofrece informe sobre explosión registrada el día de hoy de Pollos Río. (Jaqueline Viedma/Infobae México)

Se espera la revisión por elementos de la alcaldía, que fueron retrasados debido a la urgencia de la atención médica; también se prevé la llegada de elementos de la fiscalía para recabar mayor información y realizar las investigaciones correspondientes.

Al lugar también acudió personal de la Guardia Nacional y de la agrupación Zorros, así como elementos de la Fiscalía para realizar el respectivo peritaje. Las avenidas Patriotismo y Sombrerete permanecerán cerradas tanto peatonal como para el tránsito vehicular en tanto se realicen los trabajos de investigación y remoción de escombros.

Información en desarrollo...