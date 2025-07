Butterfly cut: el estilo de corte de cabello que promete dar un efecto rejuvenecedor a mujeres de 60

El corte que aporta movimiento y volumen al cabello largo y que ha regresado a la tendencia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes interés en experimentar con un corte que se ha vuelto un clásico y que ha marcado generaciones a través de su incomparable estilo y apariencia, esta puede ser una de tus opciones más claras y ligeras: el corte mariposa.

Este es un corte que puedes llevar si buscas ese estilo y efecto rejuvenecedor. Si quieres manejar más volumen con capas y flequillo este es el estilo indicado para ti. De acuerdo con la revista Grazia “este corte es un estilo que juega con las capas, creando un efecto de movimiento que resalta las ondas naturales del cabello. Se llama “mariposa” por la forma en que se distribuyen las capas, de manera que dan una sensación de ligereza y volumen”.

Quique Sánchez director creativo de Espacio Q y Q-01 explica para la revista Cosmopolitan que “el corte de pelo mariposa se centra en el efecto del flequillo y es una extensión del icónico flequillo de Brigitte Bardot. Este flequillo dibuja la silueta de la ceja y el pómulo, consiguiendo un efecto que encaja mucho la mirada y realza el pómulo. Es, además, un corte de pelo muy favorecedor y para las amantes de las melenas largas, aporta movimiento, cuerpo y textura”.

Concepto del corte mariposa

Modelos con corte de mariposa, estilo en capas que aporta movimiento y volumen al cabello largo, popular entre las tendencias actuales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Grandes celebridades han optado por este atrevido look a lo largo de los años, un estilo que las ha conquistado y no lo han dejado pasar de moda. El butterfly cut se puede adaptar a o, aunque si se pretende lucir más en una melena frondosa y estilizada este es el look adecuado.

La revista Vogue comenta que “este corte versátil favorece a todas las formas de rostro, aunque resulta especialmente recomendable para quienes tienen caras redondas, ya que los mechones laterales crean un efecto de alargamiento y estilización. Para quienes buscan una transformación sin comprometer demasiado la longitud, el corte mariposa es la opción ideal. Su estructura en capas permite aprovechar el movimiento natural del cabello, especialmente en melenas onduladas, aportando definición y ligereza sin perder volumen. Gracias a este juego de capas, el peinado fluye con armonía y facilita el estilizado diario”.

Así que si lo que buscas es un estilo fresco y clásico pero sin perder la elegancia que lo caracteriza, y que además resalte las facciones de tu rostro o las haga más perfiladas según sea el caso esta puede ser una alternativa para que lo uses durante este verano.

Celebridades que han portado el corte mariposa

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter con un corte mariposa. Créditos: Instagram/@sabrinacarpenter

La cantante y compositora estadounidense se ha destacado por lucir una variante del corte con una melena larga y con volumen, afilando su facciones ya que su tipo de rostro se caracteriza por ser ovalado y tener más acentuados los pómulos y la barbilla.

Jennifer López

Jennifer López con un corte mariposa en donde destaca mucho el flequillo. Créditos: Instagram/@jlo

La destacada cantante, productora y empresaria de 55 años años de edad nacida en el Bronx, Nueva York, ha pasado por varios y diversos cambios de look a lo largo de su trayectoria artística pero, uno de los estilos con el que más de identifica es un corte mariposa donde destacan sus capas sutiles pero cortas que le permiten la libertad de movimiento en el cabello y el flequillo que le permite enmarcar su rostro.

Danna

Danna con un corte mariposa luciendo su rubia y larga melena. Créditos: Instagram/@danna

La sobresaliente y talentosa cantante y actriz de 30 años de nacionalidad mexicana de igual manera se ha caracterizado por sus looks atrevidos y radicales. Especialmente donde portó el butterfly cut que fue cuando pasó a la era rubia con melena larga y con un flequillo de estilo largo y recto.