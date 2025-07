Secuestro del esposo de Gloria Trevi: tribunal anula condena de 50 años y ordena liberar a implicado

El esposo de Gloria Trevi fue secuestrado en 2011 en Monterrey; uno de los acusados obtuvo su libertad tras una revisión judicial que evidenció fallas en el proceso. (IG/CUARTOSCURO)

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, ordenó la anulación de la condena de 50 años de prisión impuesta a Héctor Eduardo Treviño Urbano, uno de los implicados en el secuestro de Armando Gómez, esposo de la cantante Gloria Trevi.

Según reveló en exclusiva la periodista Ahtziri Cárdenas Camarena en el programa Primer Impacto, la decisión se tomó de manera unánime por tres magistrados, quienes concluyeron que las pruebas presentadas por la fiscalía fueron insuficientes y estuvieron marcadas por irregularidades procesales.

La resolución fue tomada por unanimidad, otorgando el amparo y ordenando la inmediata liberación del acusado. La magistrada María Briones Rodríguez confirmó que todos los jueces coincidieron en que el proceso estuvo plagado de prácticas “deficientes y motivadas por el afán de buscar culpables”, según quedó registrado en la propia sesión.

Omar "El Gato Ortiz", fue detenido junto con Cesar Acosta, Luis Alberto Tamez, y Héctor Eduardo Treviño. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

El magistrado Omar René Gutiérrez explicó durante la sesión: “Las pruebas que se utilizaron para decretar la responsabilidad penal del quejoso, evidentemente son pruebas insuficientes”. El tribunal subrayó que la actuación de la fiscalía fue deficiente, con la obtención de confesiones en situaciones ilegales y reconocimientos poco confiables de los presuntos responsables.

Uno de los principales elementos que llevó a la absolución fue el procedimiento irregular con el que Armando Gómez identificó a su supuesto captor.

De acuerdo con la magistrada Sandra Deyanira Herrera Benítez, a Gómez solo le fue mostrada la fotografía del acusado y se le hizo escuchar su voz, sin que estuviera presente el defensor del señalado en ese momento. Además, reconoció que los captores mantenían el rostro cubierto durante el secuestro, lo que impidió una imputación directa y confiable.

¿Cómo fue el secuestro de Armando Gómez?

Foto: Instagram/@armandogomez73

La privación de la libertad de Armando Gómez ocurrió el 7 de octubre de 2011 en Monterrey, poco después de participar junto a su esposa en un ensayo para una serie de conciertos.

Gómez fue invitado por amistades a una cena, acompañado de personal cercano a la cantante, quien decidió no asistir. Según la declaración de la víctima, entre los invitados se encontraban personas que, esa misma noche, participaron en el secuestro.

Al salir del evento, su vehículo fue interceptado alrededor de la 1:30 de la madrugada del viernes 7 de octubre de 2011, en la Avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de la colonia Las Brisas, en el sur de Monterrey, por sujetos encapuchados, quienes lo retuvieron durante tres días.

Durante ese periodo, Gloria Trevi recibió llamadas en las que exigían sumas de dinero para la liberación de su esposo; los secuestradores pedían una recompensa de 250.000 dólares, aproximadamente 3 millones de pesos en aquel entonces.

MONTERREY, NUEVO LEON, 07ENERO2012.- El ex portero de los Rayados del Monterrey, Omar "El Gato" Ortiz, fue uno de los detenidos. Actualmente purga una condena de 75 años. FOTO: CUARTOSCURO.COM

La presencia y ausencia de Gómez en el concierto del 7 de octubre generó rumores sobre un posible secuestro, versión que Gloria Trevi desmintió públicamente en ese momento.

El nombre de Héctor Eduardo Treviño Urbano apareció entre los detenidos en 2012 junto con figuras ampliamente conocidas como el exfutbolista Omar ‘Gato’ Ortiz, hoy sentenciado a 75 años de prisión tras ser hallado culpable de participar en al menos tres secuestros, incluido el de Gómez. Según las autoridades de Nuevo León, el papel de Ortiz consistía en identificar posibles víctimas en reuniones y fiestas, información que luego compartía con la organización delictiva.

Asimismo, se encuentra condenada Juanita Ernestina Sánchez Quintanilla ‘La Tía’, exsuegra del actor Poncho de Nigris, considerada una de las líderes del grupo responsable del crimen. Sánchez fue detenida en Estados Unidos, permaneció prófuga hasta su localización y extradición, y después trasladada al Centro de Detenciones Federal de San Antonio. Inicialmente fue sentenciada en México a 41 años de prisión por el delito de secuestro, aunque la condena fue reducida a 29 años en 2022.

Lucy Garza, exesposa de Poncho de Nigris, comadre de Gloria Trevi y allegada a la familia, fue vinculada con el caso a partir de ciertos comportamientos sospechosos, lo que resultó en el distanciamiento entre ambas mujeres. Garza fue detenida, pero posteriormente quedó fuera del proceso penal, mientras que su madre, “La Tía”, fue señalada como “la cabecilla” en la organización delictiva.

Repercusiones y testimonios

La Tía Juana, exsuegra de Poncho de Nigris. (Captura de pantalla)

El caso de secuestro de Armando Gómez fue incluido en la bioserie de Gloria Trevi lanzada en 2023, en donde se muestra cómo la cantante tuvo que negociar directamente con los secuestradores.

Tras la reciente resolución del tribunal, Armando Gómez señaló a Primer Impacto que “así lo resolvió el tribunal, tendrán sus motivos y respeto las leyes”.

Por su parte, el abogado Luis Carlos Sainz, especialista en crimen organizado, sostuvo que decisiones como esta abonan a la percepción de inseguridad en México. Sainz indicó: “Secuestraron a Armando en 2011. Estamos en 2025, los asuntos se van diluyendo, las pruebas se van diluyendo, la defensa hace su trabajo...”.

Durante este lapso, tanto Gloria Trevi como Gómez han evitado profundizar públicamente en el episodio, enfocando sus esfuerzos en reforzar su seguridad ante el riesgo permanente al que, afirman, los expone la notoriedad pública de la cantante. En una entrevista realizada en 2013, Trevi afirmó: “Yo no hablo, yo no especulo porque no me gusta que especulen conmigo y a mí me hicieron mucho daño en mi vida cuando especularon”.