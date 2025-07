Así fue la eliminación de Herly de MasterChef Celebrity: el momento exacto de su eliminación

La influencer salió de este programa - Foto: Azteca

Herly se despidió este domingo de MasterChef Celebrity, a solo una semana de la semifinal. Su salida no fue una más: se llevó el cariño del público, el respeto de sus compañeros y el reconocimiento de los jueces. Con ella también terminó la participación del equipo conocido como La Nueva Generación.

“Chicos, lo que me temía, no lo logramos”, dijo Herly apenas supo que no seguiría en la competencia. Fue clara: “Nos falta mucho por aprender y no estoy todavía al nivel de una final”.

A pesar del resultado, se fue tranquila, agradecida por la experiencia y orgullosa de haber mostrado quién es más allá de lo que se ve en redes sociales.

Así se despidió Herly de MasterChef Celebrity

Durante su despedida, habló desde el corazón minutos antes de retirarse de la cocina más famosa del país que está próximo a su gran final, que también se podrá ver en los cines del país.

“Este ha sido uno de los retos más chingones que me ha tocado enfrentar. Jamás imaginé estar parada frente a gente que admiro, porque yo veía MasterChef desde antes de que fuera Herly. Muy poca gente conoce a Herlanlly, que fue esta persona que luchó mucho para cumplir los sueños que ahora tengo”.

Herly destacó la importancia de recibir apoyo emocional: “A las personas como yo, que venimos con una falta de aprobación, nos hacen falta esas palabras de ‘lo estás haciendo bien’, porque a veces no las tenemos”.

Agradeció al programa y a sus compañeros por permitirle mostrarse tal como es: “Le dieron la oportunidad a la gente de conocer a la nenuca, y que soy más de lo que ven en mis redes sociales”.

Semifinalistas se conmueven con la salida de Herly de MasterChef Celebrity

Uno de los momentos más emotivos fue su mensaje para Dani Valle, con quien creó un fuerte lazo durante la temporada.

“Dijimos que íbamos a llegar juntos a la final, pero ya no se pudo. Lo estás haciendo espectacular y a ganar”. Dani respondió con cariño y admiración: “Estoy súper orgulloso de lo que hizo Herly, se tiene que ir como una campeona”.

El chef Adrián Herrera reconoció su esfuerzo y crecimiento: “Fuiste muy consistente, todo tu trabajo tiene una conexión muy clara. Solo digo que sigas desarrollando eso”.

Por su parte, el chef Poncho Cadena explicó que esta parte del programa siempre es difícil, pero que así es la competencia: solo cuatro participantes podían avanzar.

Se van todos los integrantes de La Nueva Generación

Quirarte, al anunciar su salida, resumió lo que significó su eliminación: “Se va Herly y con ella La Nueva Generación completa”.

También hubo palabras de admiración por parte de Ofelia Medina, su contrincante directa en este reto: “Herly, una gran competidora, reconozco que mi última contrincante es una chingona”.

La conductora Claudia Lizaldi cerró el momento con una frase que resumió lo que Herly dejó en el programa: “Esta filipina es tuya, te la has ganado plato a plato. Te vas como lo que eres: una triunfadora”.

Al final, Herly salió entre aplausos, con la frente en alto. Su paso por MasterChef Celebrity no se definió por un trofeo, sino por la conexión que logró con la audiencia y sus compañeros.

Mostró que la cocina también puede ser un espacio para contar historias personales, superar miedos y dejar una huella.

