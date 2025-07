Capital Cities enciende la CDMX con un concierto inolvidable para los fans

Cientos de fans corearon las canciones de Capital Cities durante poco más de una hora. Foto: Ale Huitron / Infobae México

La banda estadounidense, Capital Cities, encendió la noche del sábado 12 de julio con un concierto inolvidable para sus fans en la Ciudad de México en el que interpretaron dos nuevas canciones de su próximo álbum, y una por primera vez y en exclusiva, en territorio mexicano.

El regreso al país de la banda originaria de Los Ángeles, California, se llevó a cabo en medio de una noche en la que decenas de personas corearon, gritaron, brincaron y bailaron con cada canción al ritmo del electro-pop que los caracteriza.

Foto: Ale Huitron / Infobae México

En la intimidad que brinda el salón de espectáculos ‘La Maraka’, ubicada en la colonia Narvarte, la agrupación integrada por Ryan Merchant y Sebu Simonian transmitieron el poder y ritmo de sus canciones a los cientos de fans que esperaban ansiosos su presentación.

Adrián Cota y Tonga Conga fueron los invitados especiales de la noche, quienes durante casi dos horas se presentaron frente al público que esperaba impaciente a Capital Cities.

Foto: Ale Huitron / Infobae México

Luego de la espera, y cerca de las 23:15 horas, las luces se volvieron a encender para dar paso a Capital Cities en medio de gritos y aplausos de los asistentes que pedían desesperados su presentación.

El set de la noche se conformó de canciones como: Kangaroo Court; Stayin Alive; I Sold My Bed, But Not My Stereo; One Minute More; Vowels; My Name Is Mars; Origami, entre otras, que hicieron brincar a cientos en el recinto.

Foto: Ale Huitron / Infobae México

La noche se encendió cuando la banda interpretó Chartreuse, con la que pusieron a bailar a todos los asistentes. La trompeta en cada canción y solos también logró que cada fan sintiera el ritmo en el cuerpo y se movieran sin parar de un lado a otro.

En medio de agradecimientos para los fans y de asegurar que México es su segunda casa, Ryan y Debu interpretaron por primera ocasión una nueva canción que formará parte de su próximo álbum, llamada Space, con la que intentaron combinar distintos ritmos que destacaron por su acompañamiento de trompeta.

Foto: Ale Huitron / Infobae México

Después de más de una hora de show en el pocas veces Ryan y Sebu se detuvieron para tomar aire, llegó el éxito más popular de la banda: Safe And Sound, con la que La Makara se estremeció al ritmo de la multitud que brincaba sin parar.

El concierto finalizó alrededor de las 00:35 horas del domingo, en medio de gritos, aplausos y comentarios en los que sus fans aseguraron que se trató de la mejor noche de su vida.

Alegres, sonrientes y con el ritmo aún en el cuerpo, los cientos de personas que se reunieron en La Maraka salieron del recinto después de una noche inolvidable en compañía de Capital Cities.