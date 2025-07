Cuál es el parentesco entre Mar Contreras, habitante confirmada de La Casa de los Famosos México, y Ana Brenda Contreras

Cuál es la relación entre Mar Contreras, habitante de La Casa de los Famosos México, y Ana Brenda Contreras. Crédito: IG, Mar Contreras - Ana Brenda Contreras

Mar Contreras se convirtió en la quinta habitante confirmada de La Casa de los Famosos México; la noticia se dio a conocer el miércoles 9 de julio, cuando los conductores del programa Hoy anunciaron en vivo su incorporación al popular reality show de Televisa.

Maricela Contreras Leyva, nombre completo de la artista, nació el 8 de febrero de 1981 en Culiacán, Sinaloa, y actualmente tiene 44 años. En 2011 contrajo matrimonio con el empresario Julio Aguilar, con quien comparte dos hijos, Emiliano y Mariano, de 7 y 12 años respectivamente.

Ante su ingreso al popular y retador programa, la actriz y cantante expresó: “Estoy muy tranquila, me siento como en mi mero mole. Quiero mi karaoke por favor para la borrachera (...) Mis hijos ya conocen a su madre tal cual, a veces se avergüenzan un poquito de mí aunque no me lo digan. Mi principal apoyo y sustento son ellos”.

Una de las dudas que surgió a raíz de la noticia de su ingreso al reality show, fue si existía algún parentesco con la actriz Ana Brenda Contreras, quien también está dentro del mundo artístico y recientemente se convirtió en mamá.

¿Ana Brenda Contreras y Mar Contreras son hermanas?

Desde hace días, el público ha manifestado dudas acerca de la relación entre Mar Contreras y Ana Brenda Contreras, dado que comparten apellido y han coincidido en varios proyectos, pero de acuerdo con la información que circula en Internet no existe parentesco familiar entre ambas actrices.

Ana Brenda Contreras es hija de Blanca Pérez y Efraín Contreras Puente, y cuenta con un hermano llamado Beto Contreras. Mientras que de la vida familiar de Mar Contreras se sabe que ha preferido reservar dichos datos, evitando difundir información sobre hermanos u otros parientes directos.

Pese a no compartir lazos de sangre, han forjado una amistad tras coincidir en dos telenovelas de alto impacto, como en ‘El talismán’ y ‘La que no podía amar’. En la segunda producción interpretaron a medias hermanas, hecho que contribuyó a confundir a la audiencia respecto de un posible vínculo real.

No obstante, la relación entre Mar Contreras y Ana Brenda Contreras se limita a la amistad y a colaboraciones profesionales dentro del mundo de la actuación.