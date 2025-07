Claudia Sheinbaum califica de “irrespetuosas” las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán

| Jovani Pérez / Infobae México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó de irrespetuosas las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán López, Jeffrey Lichtman, por criticar la negociación entre Estados Unidos y su cliente.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional de este viernes, la presidenta Sheinbaum habló sobre los criterios que se están dando en el juicio de Ovidio, al tiempo de la falta de coherencia de la política estadounidense con los narcotraficantes.

“La falta de coherencia en la política de allá (Estados Unidos): al nombrar ‘terroristas’ a las organizaciones de la delincuencia organizada”, indicó la presidenta, d

Una vez que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Lorea admitió su responsabilidad penal ante la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago, Jeffrey Lichtman arremetió con los dichos de la presidenta de México al salir de la audiencia.

“De alguna manera decía (Sheinbaum) que el Gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición. Me parece que ella sentía que el gobierno de EU no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista, y nosotros en EU no negociamos con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos fueran traídos a la Unión Americana”, dijo el abogado al salir de la audiencia.