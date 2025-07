Susana Zabaleta tiene esta dolorosa enfermedad además del supuesto cáncer de ganglios

(captura de pantalla: Susana Zabaleta/ Facebbok)

Susana Zabaleta vuelve a ser tema de conversación luego de que una revista de espectáculos revelara que, supuestamente, padeció cáncer de ganglios, una enfermedad muy peligrosa también conocida como linfoma de Hodgkin.

Según la publicación, la cantante y actriz tuvo un agresivo tratamiento de quimioterapia, lo que la llevó a mejorar su salud significativamente. La revista aseguró que actualmente, Susana Zabaleta continúa en observación por parte de sus doctores y que, si pasa cinco años sin recaídas, habrá vencido al cáncer definitivamente.

Pero el cáncer de ganglios no sería la única enfermedad que ha complicado la vida de Susana Zabaleta. Hace ya varios años, la actriz confesó que vive con fibromialgia.

“Por eso hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, hace yoga, estar mentalmente bien, y estar enamorado. No pasa nada. Hace muchos años que lo tengo pero no me gusta hablar, me choca la gente que se queja”, fue lo que la cantante explicó en su momento a los medios de comunicación.

¿Qué es la fibromialgia y cuáles son los síntomas?

Foto: Instagram @paparazzamx

La fibromialgia es un trastorno crónico caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado y una sensibilidad aumentada al dolor en diversas áreas del cuerpo. Se considera una enfermedad de origen desconocido, aunque se asocia a factores genéticos, estrés, infecciones o traumatismos físicos y emocionales. Afecta con mayor frecuencia a mujeres y suele manifestarse entre los 30 y 50 años.

El principal síntoma de la fibromialgia es el dolor persistente, que se distribuye en varias zonas musculares y articulares, sin que exista una causa inflamatoria o lesional identificable. El dolor puede variar en intensidad y suele empeorar con el frío, la falta de descanso o situaciones de estrés. Además, las personas con fibromialgia pueden presentar una sensibilidad aumentada ante estímulos que normalmente no resultan dolorosos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro síntoma relevante es la fatiga intensa, que no se alivia con el sueño ni el descanso. Muchos pacientes reportan dificultades para dormir, sueño no reparador y sensación de cansancio constante. Estos problemas de sueño suelen acentuarse con el tiempo, afectando la calidad de vida.

La fibromialgia también se asocia con síntomas cognitivos como dificultades para concentrarse, pérdida de memoria a corto plazo y sensación de confusión mental, fenómeno conocido como “fibroniebla”. Además, pueden presentarse cefaleas, colon irritable, sensación de hormigueo en manos o pies y rigidez matutina.

Algunos pacientes manifiestan síntomas emocionales como ansiedad y depresión, los cuales pueden agravar el cuadro clínico. El diagnóstico de la fibromialgia se basa en la evaluación de síntomas y en la exclusión de otras enfermedades, ya que no existen pruebas de laboratorio específicas. La fibromialgia no se considera una enfermedad progresiva ni degenerativa, aunque puede resultar discapacitante si no se trata de manera adecuada.