Ana Silvia Garza está viva pese a fatal pronóstico tras caída de su pulmón: “Los milagros son inexplicables”

A sus 73 años, la actriz se encuentra en recuperación pulmonar (Foto: @anasilviagarzaactriz/ Twitter)

La actriz Ana Silvia Garza reapareció en público en la presentación de la obra de teatro La Profesora, protagonizada por Sylvia Pasquel y Alberto Estrella. A su paso por la alfombra roja, la reconocida actriz saludó a la prensa llevando consigo un tanque de oxígeno, situación que generó preocupación.

Al ser cuestionada sobre el motivo de este artefacto, Ana Silvia contó a las cámaras de De primera mano que se encuentra en plena recuperación: “Estoy bien, bendito Dios, sanando. Sí sabes que todos (en mi familia) trascendieron, entonces es un proceso, pero sanando, bendito Dios, muy agradecida”.

Ana Silvia Garza comenzó a actuar en 1979 con la película Cualquier cosa, y ese mismo año actuó en la película La guerra de los pasteles (IG)

La actriz de 73 años reveló que las pérdidas familiares que ha sufrido comenzaron a afectarla anímicamente, y a su vez, en su estado de salud pulmonar.

“Sí estoy sanando, no fue lo duro, sino lo tupido. Sigo investigando, realmente es sólo dejar este estuche, el vínculo amoroso es para siempre, pero sí fue lo tupido, se me fueron todos seguidos, primero el hermano menor Edgar Jesús, que ustedes no lo conocen, pero chambeaba como ustedes, detrás de cámaras, en producción, en radio. Mi padre, mi madre, mi hermano, sí fue mucho”, confesó.

La actriz que participó en 2019 en la telenovela Amar a Muerte de Televisa, compartió que, a través de indagar en información, cayó en cuenta que sus pulmones se vieron afectados por el sentimiento que la albergaba; sin embargo, ahora ha comprendido que sus familiares ‘están en la luz’.

Su trabajo en televisión más reciente fue en 2023 en 'Esta historia me suena' (IG)

“Es muy complicado, a mí me gusta siempre buscar la verdadera causa para sanar de raíz. Los pulmones es cuando hay una tristeza profunda que como tú comprenderás es muy comprensible. Ahora sé que ellos están liberados en la luz, la verdad es una maravilla, pero sí, agradecida, porque estar aquí en la tierra es la forma en que podemos evolucionar, el espíritu solito necesita la experiencia humana y estoy muy contenta, muy agradecida y sanando con todos los cuerpos, no nada más el físico”.

En pleno proceso de recuperación, la mamá de la ex Timbiriche Mariana Garza mostró su agradecimiento al médico que la atendió, quien auguraba el peor escenario para ella.

“Sí agradezco al doctor que me atendió en el hospital de la ANDA, pero sigue diciendo que no es posible que yo esté viva, porque estaba yo en 40 kilos, se cayó el pulmón derecho, neumotórax instantáneo, entonces él me dio de alta porque ya subí 20 kilotes, cosa que nunca, no me queda la ropa, nunca había subido, bueno, cuando me embaracé de los dos hijos.

Considera un milagro su recuperación tras problemas pulmonares (IG)

Pero realmente, de ese tema ya me dio palomita, pero sigue diciendo que no es posible, y los milagros son inexplicables, como tú sabes".

Respecto a si requiere de alguna cirugía, Ana Silvia descartó esta posibililidad y refrendó su fe en Dios ante la adversidad en su salud.

“No, ni lo quiera Dios, la verdad yo sé la violencia de las cirugías y yo sí tuve las amígdalas de niña y estas cosas, pero no, yo confío en el infinito poder de Dios, cómo arregla, si nos creó, tú crees que no sabrá apoyarnos a reparar. O sea, se requiere un proceso de descansar, de ver hacia adentro.

Es hija del periodista Ramiro Garza y de la poetisa Carmen Alardin. Hermana del actor Jaime Garza (IG)

Finalmente, la actriz de Alcanzar una estrella compartió que su pulmón ya no está en riesgo debido a que logró subir de peso y su cuerpo ahora puede darle soporte.

“Ya están bien, bendito Dios. El riesgo que me decía que si seguía tan delgada no tiene de dónde apoyarse y se podía volver a caer, pero ya me dio de alta”, compartió.