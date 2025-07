“Van dos al banquillo de los acusados” por la detención de Julio César Chávez Jr., señala Óscar Balderas

| Etienne Laurent / Associated Press

El boxeador Julio César Chávez Jr. fue detenido el pasado 3 de julio de 2025 en Studio City, Los Ángeles, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), en ejecución de una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Además de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional, el arresto fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular, Alejandro Gertz Manero, aseguró que desde 2019 han estado “insistiendo” por más de año y medio para que las autoridades estadounidenses accedieran a revisar el caso.

Durante su captura, el boxeador fue esposado junto a una camioneta y se le interrogó sobre posibles objetos que ocultara . Posteriormente, se le trasladó a un centro de detención migratoria y ya se gestiona su deportación hacia México, donde será entregado a las autoridades para enfrentar la acusación.

El hijo de la "Leyenda" fue arrestado en California a escasos días de haber peleado con Jake Paul | DHS

La FGR destacó igualmente que está señalado como posible colaborador y “golpeador” del Cártel de Sinaloa. Especialmente, ligado a actividades violentas ejecutadas por orden de Néstor Isidro Pérez Salas, apodado “El Nini” y exjefe de escoltas de la facción de Los Chapitos.

En respuesta a la detención, Gertz Manero dio a conocer que el presunto culpable y sus cercanos han interpuesto hasta seis amparos con la intención de ser liberado una vez llegue a México.

No obstante, anticipó que estas medidas no prosperarán mientras el boxeador permanezca bajo custodia estadounidense.

Informes de la FGR indican que Néstor Isidro Pérez Salas, "El Nini", ordenaba a Chávez Jr. golpear como "costales de box" a sicarios de Los Chapitos y Cártel de Sinaloa | Cuartoscuro

Hace falta “voluntad política” de la FGR, según Balderas

En medio del intercambio de acusaciones, el periodista Óscar Balderas destaca que el desarrollo del caso del deportista dependerá de qué tanto el organismo mexicano “quiera” responder y llevar este caso ante el Poder Judicial:

“Las detenciones en este país son un tema de voluntad política. No son un tema de técnica. No son un tema de falta de personal (...). Es un tema de voluntad política. ¿Por qué no se inició una investigación como se debía a Julio César Chávez Jr. para poder deslindar o corrobar esta acusación? Porque no querían simplemente“, señaló con la periodista Adela Micha.

Aunado a ello, el especialista en temas de narcotráfico reiteró que el fiscal Gertz Manero “tiene fama de que se le caen los casos de crimen organizado”, por lo que esta sería una señal de que su titularidad estaría a prueba junto con las intenciones de esclarecer la situación jurídica del hijo de “La Leyenda”:

Balderas pronostica que los intentos de la FGR por llevar a la justicia al hijo de Julio César Chávez son "endebles" | Reed Saxon / Associated Press

“La realidad es que este tipo de acusaciones no suelen ir bien para el Estado mexicano. El fiscal Alejandro Gertz Manero tiene fama de que las acusaciones de delincuencia organizada ‘se le caen’. Eso es una realidad” agregó.