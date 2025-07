‘La Mañanera’ hoy 7 de julio | Programas sociales, rechazo a la xenofobia y pueblos indígenas, entre lo relevante

Marcha contra la gentrificación

“México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio. No se puede justificar las acciones xenofóbicas. También se hizo viral el caso de una mujer, que, con un racismo aberrante se dirigió a un policía de la CDMX. Esto hay que señalarlo: no xenofobia, no racismo, no clasismo, no discriminación”, puntualizó.