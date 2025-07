Sheinbaum condena expresiones de odio en ‘Marcha antigentrificación’: “No a la discriminación y racismo”

Claudia Sheinbaum condena expresiones xenofóbicas en protesta contra la gentrificación.

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los hechos violentos ocurridos el viernes 4 de julio en la protesta contra la gentrificación.

Los medios le solicitaron su opinión sobre las implicaciones sociales de la manifestación y sobre cómo prevenir expresiones de odio hacia extranjeros.

“Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación, todas y todos los seres humanos somos iguales. Y no podemos tratar a nadie como menos”, respondió la presidenta.

Sheinbaum reprobó los hechos ocurridos durante la manifestación y afirmó: “Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país”.

Ante esto, la jefa del Ejecutivo recordó que México ha sido un país “solidario, fraterno” porque siempre ha acogido a personas extranjeras, como en el caso de las personas guatemaltecas que por violencia y discriminación han salido de su país.

“México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio” afirmó la presidenta, además declaró que las “actitudes xenofóbicas” no se pueden justificar.

Información en proceso...